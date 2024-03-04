“‘Giriş yasak’mış ama nedeni belli değil?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Karpaz bölgesinden bir vatandaşımız, bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemlerini dile getirerek ülkede herkesi kafasına göre hareket ettiğinin kanıtının bu fotoğraf olduğunu savundu.

Vatandaşımız, fotoğrafta görüldüğü gibi Bafra sahilinde bir bölgede denizin içine giren dalga kıranın önüne "Giriş yasak" yazısının asıldığını ve bunun nedenin belirtilmediğini kaydederek “Tamam okuduk. Giriş yasak. 1 yıldır yasak. Neden yasak? Yasağı koyan kim? Resmi mi özel mi? dedi.

Halkımızın çok mülayim, anlayışlı hatta hoşgörülü olduğunu ama bunun bir yere kadar olduğunu ifade ederek “Suskunluğu bıkkınlık anlamında değil” diye konuşan vatandaşımız yakında suya giriş izni için de müracaat kabul edilirse hiç şaşırmayacağını söyledi.

