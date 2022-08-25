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CTP'de sandıklar kuruluyor

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CTP'de LTB'nin başkan aday adayları için sandık yarın kurulacak. Üyeler CTP'nin resmi adayını belirlemek için oy verecek

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CTP'de sandıklar kuruluyor

Belediye seçimleri öncesi belediye sayıları başta olmak üzere yapılmak istenen yeni düzenleme, hem meclisteki ilgili komitede hem de "sokakta" devam eden tepki ve eylemlerle ısınırken bir yandan da partilerde aday ilan ve belirleme süreci işlemeye devam ediyor.
Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) aday adayları cuma günü Lefkoşa ilçe üyeleri arasında yarışacak.
Aday adayları CTP PM üyesi mimar Onur Olguner ile CTP Lefkoşa Milletvekili doktor Sıla Usar İncirli üyeye sorulacak.
Lefkoşa ilçede yaklaşık Bin kadar üye olduğu ancak bunların en çok 300 kadarının cuma günü oy vermesinin beklendiği ifade ediliyor


Sıla Usar İncirli 
 


Onur Olguner
 
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