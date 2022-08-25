banner762
banner815
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
7 0
Hazırlık maçları tam gaz
Hazırlık maçları tam gaz
49 0
 
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
47 0
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
32 0
Harnupta verim yüzleri güldürdü
Harnupta verim yüzleri güldürdü
25 0
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
13 0
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
33 0
banner797

Aktunç, adaylıkta ısrarlı

banner476

22 yıldır LTB Meclis’inde görev yapan bunun 12 yılını da Asbaşkan olarak geçiren Akın Aktunç başkan adaylığı konusunda ısrarlı. Aktunç, “Belediyecilikteki tecrübelerim ile Lefkoşa’ya çağ atlatacağım” dedi

banner825
Aktunç, adaylıkta ısrarlı

 
Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye başkanı olmak için partisine aday adaylığı başvurusu yapan Akın Aktunç parti yönetimine mesaj gönderdi.
Aktunç, yönetimdeki bazı isimlerin parti dışından aday aramasına atıfta bulunarak, “Başkan adayını parti üyeleri belirlesin” önerisinde bulundu.
UBP amiral gemisi Lefkoşa’da “kimi aday gösterecek” tartışmaları alevlendi.
İş dünyasında bazı isimlerin ortaya atılmasının ardından son olarak Halkın Partisi eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun ismi UBP Başkan adayı olarak kulislerde anılmaya başladı.
22 yıldır Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis’inde görev yapan bunun 12 yılını da Asbaşkan olarak geçiren Akın Aktunç başkan adaylığı konusunda ısrarlı.
Ortaya çıkan isimler arasında belediyecilik alanında en deneyimli isim olduğuna dikkat çeken Aktunç, “Belediyecilikteki tecrübelerim ile Lefkoşa’ya çağ atlatacağım” dedi.
Aktunç kimin başkan adayı olacağı konusunun en demokratik yolla yani üyeye sorularak belirlenmesi gerektiğini kaydetti.
“Üyeye gidilsin, üye kimi seçerse diğer adaylar da seçilen başkan adayı için elinden geleni yapsın” diyen Aktunç, uzun yıllardır UBP içerisinde verdiği mücadele ile kendisine güvendiğini belirtti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.