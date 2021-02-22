CTP Başkanı Erhürman’dan hükümete tepki

“Birileri ölü gözünden yaş beklemekte ısrarlı!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınmasını ve hükümeti eleştirdi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“2,5 ay önce yeni hükumet kurulurken Sn. Saner tarafından bakan olarak atanan, kısa bir süre önce yine Sn. Saner tarafından "dünyanın en başarılı sağlık bakanı" ilan edilen Sn. Pilli o sıralar yorgun değildi şimdi yorulduğu tespit edildi.

2,5 ay önce kurulan hükümet, Meclis'i toplayamama, Meclis Başkanı seçememe, 2,5 ayda iki bakan değiştirme sorunlarıyla uğraştıktan sonra şimdi de kurultay tartışmalarıyla uğraşmaya hazırlanıyor. Ve "kriz yönetiminde istikrar" için bu hükümet göreve devam etmeli! Birileri ölü gözünden yaş beklemekte ısrarlı!”

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı diğer değerlendirme şöyle:

“Baştan beri hep söyledik. Bu krizi yönetme görevi yalnızca Sağlık Bakanı'nın değildir. Kriz çok boyutludur ve hükÜmetin bir bütün olarak yönetmesi gerekir. Şimdi başarısızlık için bir günah keçisi aramak ve çok kısa süre önce "dünyanın en başarılı sağlık bakanı" ilan ettiğiniz Sn. Pilli'yi görevden alarak hükumetin geri kalanının başarısızlığını örteceğinizi sanmak, "kriz yönetimi" meselesini 11 aydan sonra hala anlayamadığınızın en açık göstergesidir!!!”



