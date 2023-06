Titanik'te ikinci felaket

Dünyanın en meşhur gemi kazalarından biri olarak bilinen Titanik’in enkazını görmek için düzenlenen turistik tur felaketle sonuçlandı. 111 yıl önce batan Titanik'i ziyaret etmek için 4 bin metre dibe dalan Titan isimli denizaltı kayboldu. İçinde İngiliz Milyarder ve Pakistan'ın en zengin insanının da bulunduğu Titan'dan şuana kadar bir iz bulunamadı

Buz dağına çarparak batması sonucu 1514 kişinin öldüğü Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltılardan biri, Atlas Okyanusu'nda kayboldu. ABD Sahil Güvenliği, denizaltıda 5 kişinin olduğunu duyurdu.Titanik'in enkazını incelemek için geçtiğimiz Pazar sabahı Atlas Okyanusu'nun 12.500 fit derinliğine inen ve turistleri taşıyan aracın kaybolması sonrasında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor...6,4 metre uzunluğundaki denizaltı ile irtibatın dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesildiğine işaret edilen açıklamada, son sinyalin pazar sabahı alındığı, dolayısıyla denizaltının uzun zamandır kayıp olduğu aktarıldı.Denizaltıyı arama çalışmalarına ABD ve Kanada'dan ekipler katılırken, aramalar havadan ve denizden devam ediyor.Küçük denizaltılar, genellikle turistlere, Titanik'in kalıntılarını göstermek için dalma deneyimi sunarken, bunun için turistler on binlerce dolar ödüyor.ABD merkezli "OceanGate Expeditions" isimli firmaya ait denizaltı ile Titanik deneyimi yaşamak isteyenler ise koltuk başına 250 bin dolar veriyor. Titanic ’in enkazını ziyaret etmek amacıyla yolcular beş kişilik denizaltıya giriyor ve denizaltının Titanic’e ulaşması 2 saat sürüyor.Titan isimli aracın kendi kendine yol alma özelliği bulunmuyor. Ana gemiden gelen mesajlar ve talimatlar aracılığıyla yol alabiliyor. Otonom bir şekilde ilerlemediği için tam bir denizaltı olmayan ve “su altında kalabilen araç” kategorisine giren Titan, bir destek platformu aracılığıyla yol alabiliyor.OceanGate Expeditions isimli şirket, denizaltına inen ve özel bir sistemle kontrol edilen aracın Titanik’in batığına inerken kaybolduğunu duyurdu.Atlas Okyanusu’nun 12.500 fit derinliğinde kaybolduğu açıklanan araç için arama-kurtarma çalışmaları sürerken, yetkililer 50 saatlik oksijen olduğunu duyurdu.Bu hesaplamalara göre araç içerisindeki oksijen yarın saat 12 sularına kadar araçtaki mürettebat ve turistlere yetecek. Uzmanlar, aracın “insanlı kurtarma” çalışmaları yapılmasına imkan vermeyecek bir derinlikte olmasından endişe ettiğini duyurdu.İNGİLİZ MİLYARDER DE DENİZALTIDAHavacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın İngiliz sahibi milyarder Hamish Harding'in üvey oğlu Brian Szasz, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, babasının Titanik'e inen araçta bulunduğunu belirterek, herkesin dua etmesini istedi.OceanGate Expeditions isimli şirket tarafından gerçekleşen tura İngiliz milyarder Hamish Harding’in yanı sıra keşfi organize eden şirketin CEO’su Stockton Rush ve Fransız kaşif PH Nargeolet’in de yer aldığı belirtildi. Keşif aracının son bilgi mesajını MV Polar Prince isimli gemiye Pazar günü 04.00’te attığı da öğrenildi.Öte yandan uluslararası medya kuruluşları gemideki diğer 2 kişinin de kimlik bilgilerine ulaştı… Titanik’in kalıntılarını görmek için milyonlarca lira değerinde para döken diğer iki kişinin Pakistanlı iş insanı Sahazada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Süleman olduğu öğrenildi.Dawood ailesinin İngiltere ile yoğun bir iş yaptığı ve gübre, gıda ve enerji alanlarında hizmet veren çok büyük şirketleri yönettiği aktarıldı.Dubai’deki Action Aviation’un CEO’su olan milyarder iş insanı Harding, daha önce uzaya gitmiş, her iki kutbu da ziyaret etmiş ve dünyayı dolaşmıştı. Harding, okyanusun dibinde en çok zaman geçiren adam olmak da dahil olmak üzere 3 kez Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.TİTANİK, KUZEY ATLANTİK'İN SULARINA GÖMÜLMÜŞTÜ"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.Kazada bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece bin 178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.