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Çöl sıcakları etkili olacak

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Çöl sıcakları etkili olacak
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Meteoroloji Dairesi, iç kesimlerde hava sıcaklığının hafta sonuna doğru 40-43 dereceye çıkacağını duyurdu. Haftanın ilk günlerinde ise sıcaklık iç kesimlerde 36-39 derece dolaylarında seyredecek.

Sahillerde sıcaklık, haftanın ilk günleri 30-33 derece, ilerleyen günlerde de 34-37 derece dolaylarında olacak. 

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmini raporuna göre, alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkili olması beklenen bölgede, rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Hava, hafta boyunca açık olacak.

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