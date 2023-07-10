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3.Tatlısu Lavanta Hasat Şenliği yapıldı

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3.Tatlısu Lavanta Hasat Şenliği yapıldı
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Tatlısu Belediyesinin, Final Organizasyon katkıları ile düzenlediği şenliğin sunuculuğunu Merve Orçan yaptı.
Açılışta ve açılış konuşmaları sonrası yan Flüt, Saksafon, Çello ve Keman ile değerli 3 müzisyen  canlı performans sergilediler.

Belediye başkanı Hayri Orçan ise yaptığı konuşmada Lavanta’nın faydaları ile ilgili bilgiler aktarırken, Alternatif turizm modellerini geliştirmemiz gerektiğini belirten Orçan Bölgeyi Eko Ağrı Turizmin merkezi yapacaklarını belirtti ve gelecekteki projelerinden de söz etti.

Oldukça güzel bir katılımın yaşandığı şenlikte ayrıca Tatlısu Belediyesi tarafından gelen katılımcılara Lavantalı dondurma ve Lavanta şerbeti ikram edildi.

Gün boyunca Minia Kıbrıs müzesi gelen konuklar tarafından ücretsiz ziyaret edildiği gibi,  yoğun bir şekilde Lavanta toplandığı da dikkatlerden kaçmadı.
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