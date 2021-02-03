banner583
banner590
Yasağa rağmen piknik
Yasağa rağmen piknik
38 0
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
15 0
 
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
18 0
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
21 0
AB’den iki devlet formülüne ret
AB’den iki devlet formülüne ret
17 0
Mutasyonlu virüs gelmiş olabilir
Mutasyonlu virüs gelmiş olabilir
27 0
Mevlit: Ölü dönemde yapabileceklerimizin çalışmalarını yapıyoruz
Mevlit: Ölü dönemde yapabileceklerimizin çalışmalarını yapıyoruz
16 0
banner529
banner570

Çok kritik bir noktadayız

banner476

Acil Durum Hastanesi’nde sadece 34 yatak kaldı. Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doçent Dr. Deren Oygar uyardı: “Çok kritik bir noktadayız”

Çok kritik bir noktadayız
banner601

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doçent Dr. Deren Oygar, BRT'de önemli açıklamalarda bulundu.
Deren Oygar, dün itibariyle yoğun bakımdaki hasta sayısının 12 olduğunu açıkladı.
Hastanede şu an 40 koronavirüs hastası olduğunu belirten Oygar, 34 yatağın şimdilik boş olduğunu ifade etti.
Oygar şu ifadelere yer verdi:
“Yoğun bakımdaki 2 hasta yoğun bakımdan çıkarıldı sayı 12'ye düştü.
Hastanede yoğun bakım dışında 40 hasta vardı sayı 42'ye yükselmiş olacak. Hastanenin yoğun bakımla beraber kapasitesi 100’dür. Yoğun bakımda 24 ve hastanede 76 yatak kapasitesi var. Şu an için 34 yatak boş. Vaka sayıları karantina otellerinde hastalar var.
Acil Durum Hastanesi ve Ayaktan Tanı Merkezinde koronavirüs hastaları var.
Yeni hastaların gelmesiyle kapasite artabilir. Kapanmanın bir işe yaraması için kapanma kurallarına uyulmalı. Temaslıların karantinaya alınması ve bulaşın azaltılması önemlidir.  Doktor ve hemşire sıkıntısı var. Gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla 7 doktor hizmete başlayacak.
Hastaneye gelecek olan ve tedavi olacak vakalar olacaktır ancak vakaları azaltabilirsek hastaneyi bir nebze olsun rahatlatabilmeliyiz.
Hekim, hemşire ve personel kapasitesinin aşılmaması gerekiyor. Bu artışın önüne ancak kapanmaya uyarak gerçekleştirebiliriz. Çok kritik bir noktadayız bu noktayı hep birlikte beraber düşünerek hareket ederek ve motive ederek aşabiliriz.”
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.