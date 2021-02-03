Acil Durum Hastanesi’nde sadece 34 yatak kaldı. Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doçent Dr. Deren Oygar uyardı: “Çok kritik bir noktadayız”



Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doçent Dr. Deren Oygar, BRT'de önemli açıklamalarda bulundu.

Deren Oygar, dün itibariyle yoğun bakımdaki hasta sayısının 12 olduğunu açıkladı.

Hastanede şu an 40 koronavirüs hastası olduğunu belirten Oygar, 34 yatağın şimdilik boş olduğunu ifade etti.

Oygar şu ifadelere yer verdi:

“Yoğun bakımdaki 2 hasta yoğun bakımdan çıkarıldı sayı 12'ye düştü.

Hastanede yoğun bakım dışında 40 hasta vardı sayı 42'ye yükselmiş olacak. Hastanenin yoğun bakımla beraber kapasitesi 100’dür. Yoğun bakımda 24 ve hastanede 76 yatak kapasitesi var. Şu an için 34 yatak boş. Vaka sayıları karantina otellerinde hastalar var.

Acil Durum Hastanesi ve Ayaktan Tanı Merkezinde koronavirüs hastaları var.

Yeni hastaların gelmesiyle kapasite artabilir. Kapanmanın bir işe yaraması için kapanma kurallarına uyulmalı. Temaslıların karantinaya alınması ve bulaşın azaltılması önemlidir. Doktor ve hemşire sıkıntısı var. Gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla 7 doktor hizmete başlayacak.

Hastaneye gelecek olan ve tedavi olacak vakalar olacaktır ancak vakaları azaltabilirsek hastaneyi bir nebze olsun rahatlatabilmeliyiz.

Hekim, hemşire ve personel kapasitesinin aşılmaması gerekiyor. Bu artışın önüne ancak kapanmaya uyarak gerçekleştirebiliriz. Çok kritik bir noktadayız bu noktayı hep birlikte beraber düşünerek hareket ederek ve motive ederek aşabiliriz.”



