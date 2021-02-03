banner583
banner590
Yasağa rağmen piknik
Yasağa rağmen piknik
38 0
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
15 0
 
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
18 0
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
21 0
AB’den iki devlet formülüne ret
AB’den iki devlet formülüne ret
17 0
Mutasyonlu virüs gelmiş olabilir
Mutasyonlu virüs gelmiş olabilir
27 0
Mevlit: Ölü dönemde yapabileceklerimizin çalışmalarını yapıyoruz
Mevlit: Ölü dönemde yapabileceklerimizin çalışmalarını yapıyoruz
16 0
banner529
banner570

“Gerçek tablo bu değil”

banner476

Dr. Emre Vudalı: “Toplum içerisinde hasta sayısının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Gerçek tablo bu değil”

“Gerçek tablo bu değil”
banner601


Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, temaslı olmayan vakaların hasta olmaya başladığına işaret ederek, hastalığın toplum içerisinde gezmeye başladığına dikkat çekti.
Dr. Vudalı, “PCR testlerinin arttırılması gerekiyor. Ne kadar test yapılırsa o kadar vaka tespit edilir. Lefkoşa ve Girne’de rastgele testler yapılmalı… Toplum içerisinde hasta sayısının fazla olduğunu düşünüyorum. Gerçek tablo bu değil” ifadelerini kullandı.
Dr. Vudalı, erkenden tespit edilmezse, vaka sayılarının günden güne artacağının altını çizdi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.