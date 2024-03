“Çok kırgın ve kızgınım”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın kızı Canev Tatar, Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden pedagoji sertifikasını hakkıyla aldığını söyledi ve "Hakkımda iddia edilmekte olan asılsız ve mesnetsiz ithamlar karşısında çok kırgın ve kızgın hissetmekteyim” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kızı Canev Tatar Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden pedagoji sertifikası olduğunu, söz konusu sertifikayı hakkıyla aldığını söyledi.

Online eğitim vermesi nedeniyle KTSBÜ’den pedagoji programını tamamladığını açıklayan Tatar, tüm derslere girdiğini hakkında çıkan iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

Kişisel sosyal medya hesabından okuduğu döneme ait whatsapp konuşma kayıtlarını da paylaşan Canev Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Öncelikle böyle bir paylaşım yapıyor olma gereksiniminden ötürü duyduğum üzüntüyü belirtmek isterim.

Kendi özgeçmişim hakkında kısaca bilgi verecek olursam; üniversite eğitimimi çok severek ve hep hayalini kurarak okumuş olduğum University of the Arts London, Animasyon bölümünü 2015 senesinde tamamladıktan sonra, 2016–19 yılları arasında Kalbindeki Cevap, Kalbindeki Cesaret ve Mutluluğu Yaratmak isimlerinde üç adet çocuk kitabının metin ve görsel tasarımlarının tümünü kendim üstlenerek yazarlığını yaptım.

Pandemi dönemi sonrasından günümüze değin kendi stüdyomda hem yetişkinler hem de çocuklar için çeşitli sanatsal ve kişisel gelişim odaklı aktiviteler yapmaktayım.

Bu bağlamda yapmakta olduğum çalışmaları desteklemek maksadıyla 2021-22 eğitim yılı boyunca dönemin koşullarında online eğitim sunması hasebiyle, emek ve zaman verip güvenerek katıldığım pedagoji programını sunan üniversitenin isminin gündemi son dönemde meşgul etmekte olan iddialara karışmış olmasını hayal kırıklığı içerisinde takip etmekteyim. Verdiğim emeğin karşılığında almış olduğum sertifikanın geçersizliği gündemde iken, esasen, herhangi bir vatandaş olarak kursu layıkıyla tamamlamış olan diğer arkadaşlarım gibi mağduriyet yaşamakta iken; Cumhurbaşkanının “yakını” olduğumdan ötürü hakkımda iddia edilmekte olan asılsız ve mesnetsiz ithamlar karşısında çok kırgın ve kızgın hissetmekteyim.

İlgili eğitim yılı çerçevesinde gerekli olan derslere, sunumlara, projelere ve sınavlara katıldığımı belirtmek isterim. Bu yazıya ek olarak bazı belge ve ekran görüntülerini paylaşıyorum. Daha fazla gerekebilecek her ne türden kanıt ve detay varsa araştırılabilir; araştıranlara gönül rahatlığıyla yardımcı olabilirim.”