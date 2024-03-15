banner913
banner932
16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
10 0
"Var oluşumuz ciddi şekilde tehdit altında"
15 0
 
“Suçlu bulunanlar hakkında gereken yapılacak
“Suçlu bulunanlar hakkında gereken yapılacak"
17 0
Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde coştu
Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde coştu
17 0
Kamu – İş Sendikası Kadın Dayanışma Komitesinden LTB Kadın Sığınma Evi'ne yardım
Kamu – İş Sendikası Kadın Dayanışma Komitesinden LTB Kadın Sığınma Evi'ne yardım
15 0
14 Mart Tıp Bayramı bugün törenle kutlanıyor
14 Mart Tıp Bayramı bugün törenle kutlanıyor
31 0
Ölümün ve açlığın gölgesinde iftar
Ölümün ve açlığın gölgesinde iftar
16 0
banner1012

"Sağlıkta ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazırız"

Büyükelçi Feyzioğlu, KKTC’de sağlıkta arzu edilen sistemin kurulması için iki devlet arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı

banner974
"Sağlıkta ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazırız"
banner971
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonunda Tıp Bayramı töreni yapıldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Tıp  Bayramı töreninde yaptığı konuşmada, KKTC’de sağlıkta arzu edilen sistemin kurulması için iki devlet arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonunda Tıp Bayramı töreni yapıldı. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bütçe görüşmelerinde en heyecanla dinlediği kısmın Sağlık Bakanlığı bütçesi kısmı olduğunu söyledi.
Her ülkede sorunlar olduğunu söyleyen Feyzioğlu, önemli olanın sorunlara yaklaşımın olduğunu kaydetti ve içinde çözüm barındıran cümlelerin daha anlamlı olduğunu vurguladı.
KKTC’de sorunlar olduğunu belirterek, kat edilen yolları görmezden gelmenin ise doğru olmadığını ifade eden Feyzioğlu, açıklamalarının ülkenin içişlerine müdahale olarak algılanmasını istemediğini belirterek, dediklerini İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde söylediğini vurguladı.
KKTC’de yükseköğrenim ve sağlık sistemine ilişkin sorunların adli soruşturmalarla ülke gündemine geldiğini anımsatan Feyzioğlu, “Her musibette bir hayır vardır” diyerek, bahse konu sektörlerde KKTC yetkililerince yardım talebi olması durumunda bu talebi yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.
Yükseköğrenimde takip sisteminin kurulmasına, diplomaların barkodlanmasına, sağlıkta ise dijitalleşme, ilaç takip sistemi gibi konuların yerine getirilmesine ihtiyaç olduğunu anlatan Büyükelçi Feyzioğlu, “Bir an önce sistemi arzu edilen şekilde kurmamız gerekir diye düşünüyorum, bunun için biz hazırız.” dedi.
Feyzioğlu, 2024 yılı mali protokolünün zamanının yaklaştığını da belirterek, KKTC Hükümetinin sivil toplum örgütleri ile istişare halinde çalışması durumunda herkesin arzu ettiği bir anlaşmanın yürürlüğe girebileceğini kaydetti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.