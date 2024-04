Coğrafi Bilgi Sistemi kurulacak

Bakan Ataoğlu, Coğrafi Bilgi Sistemi’nin kurulması için çalışmaların başladığını ve bu sistemle turizm sektöründe daha etkin bir yönetim ve pazarlama stratejisinin oluşturulmasını planladıklarını vurguladı

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında “Kamuda Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı” üzerine yapılması planlanan işbirliği protokolü çerçevesinde, KKTC’den bir heyet Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu.

Coğrafi Bilgi Sistemi’nin kurulması için çalışmaların başladığını kaydeden Bakan Ataoğlu, sistemin, doğru ve güncel verilerin kullanımıyla planlama, yönetim ve karar verme süreçlerinde önemli bir araç oluşturacağı inancını dile getirdi.

Görüşmeler kapsamında, taslak işbirliği protokolü üzerinde ilk temasların yapıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu protokolün Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin ülkeye katacağı artılar ve sektörler arası iş birliği açısından oldukça önemli olduğu belirtildi.

ATAOĞLU: “BİRÇOK SEKTÖR BU VERİLER IŞIĞINDA PLANLAMA YAPACAK”

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hükümetin her sektörün sorunları ile bire bir ilgilendiğini, yapılacak olan bu çalışmayla kamuda Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin kullanımının artırılması ve tarım, orman, turizm, planlama, bayındırlık ve çevre konularında önemli girdiler sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Ataoğlu, Coğrafi Bilgi Sistemi’nin, doğru ve güncel verilerin kullanımıyla, planlama, yönetim ve karar verme süreçlerinde önemli bir araç oluşturacağını da belirtti.

Ataoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Coğrafi Bilgi Sistemi verilerinin, Başbakanlık yönetimindeki kamu-net projesi için temel güncel altlık verileri sağlayarak, kamu-net mantığı içerisinde sunulması hedeflenmektedir. Günümüz yazılım ve iletişim altyapı imkanları ile bu verilerin sunumu için herhangi bir hazır yazılım paketi ve lisanslama yapılmaksızın web tabanlı uygulamalar yeterli olacak, böylece binlerce dolarlık yazılım alımı ve her yıl yapılacak olan lisans güncelleme masrafları ortadan kalkacaktır.

KKTC sınırlarını kapsayan güncel yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü, kadastro verileri ve sayısal arazi modeli kullanılarak, tarım sektöründe, toprak analizi, sulama planlaması ve tarım ürünlerinin izlenmesi gibi süreçlerde verimlilik artırılması planlanıyor. Orman yönetimi alanında ise, erozyon ile orman yangınlarıyla mücadelede, ağaçlandırma projelerinde ve ormancılık politikalarının belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemi'nin kullanımıyla orman kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi için bu sistemin oldukça fayda sağlayacağını düşünüyoruz.”

“COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ'NİN KULLANIMI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Turizm sektörü için de protokolün önemli adımlar atmayı hedeflediğini kaydeden Ataoğlu, turistik alanların planlanması, turistik rotaların belirlenmesi, ören yerleri için her dilde tanıtım cihazları ve turistik tesislerin yönetimi gibi konularda Coğrafi Bilgi Sistemi'nin kullanımıyla turizm sektöründe daha etkin bir yönetim ve pazarlama stratejisinin oluşturulmasını planladıklarını kaydetti.

Ataoğlu, planlama ve çevre alanında, imar planlarının hazırlanması, altyapı projelerinin planlanması ve izlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemi'nin kullanımının büyük önem taşıdığını belirtti.

Protokolün imar konularında vatandaşa hızlı hizmetin verilmesi ve altyapı projelerinin etkin bir şekilde yönetilmesini, halkın yaşam kalitesinin artırılmasını amaçladığını ifade eden Ataoğlu, ayrıca çevresel risklerin belirlenmesi, afet risklerine karşı hazırlıklı olunması ve su kaynaklarının yönetimi gibi konularda Coğrafi Bilgi Sistemi'nin sağlayacağı verilerin KKTC'nin çevre politikalarını güçlendirmeyi de hedeflediğini kaydetti.

Ataoğlu, Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin hayata geçirilmesiyle ülkeye katacağı artıların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çeşitli sektörlerinde verimliliğin daha da artırılması ve sürdürülebilir adımların güçlendirilmesini de içerdiğini dile getirdi.