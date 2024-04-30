"Hedef, kolluk güçleriyle sivil toplum arasında köprü kurmak"

YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Sivil Afet Timi Derneği (SAT-DER), Sivil Savunma, LTB ve Orman Dairesi ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyelerine, “Kriz Yönetimi” ve “Duygusal Denge ve Stresle Başa Çıkma” eğitimi verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM), Sivil Afet Timi Derneği (SAT-DER), Sivil Savunma Daire Başkanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Orman Dairesi ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyelerine, “Kriz Yönetimi” ve “Duygusal Denge ve Stresle Başa Çıkma” eğitimi verdi.

Kolluk güçleriyle sivil toplum arasında bir köprü kurarak, olası felaket durumlarında müdahalede bulunacak personelin yetkinliklerini artırmaya yönelik gerçekleştirilen etkinlikler, sosyal sorumluluk kapsamında yapıldı. Verilen eğitimlerde krizlerin tanımı ve türleri, krizlerin nedenleri ve kriz anlarında etkili iletişim stratejileri ele alındı.

Eğitimlerde ayrıca kriz yönetim planlarının oluşturulması ve uygulanması konuları da masaya yatırıldı. Kriz anlarında etkili karar alma süreçlerinin de tartışıldığı eğitimde, duygusal dengenin sağlanması ve stresle başa çıkma teknikleri de konuşuldu.

YABEM’in düzenlediği programda, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Öznacar “Kriz Yönetimi”, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek ise “Duygusal denge ve stresle başa çıkma” başlıklı sunum yaptı. Duygusal zekanın ve stres yönetiminin, kişisel ve profesyonel hayatta nasıl kullanılabileceği üzerinde durulan eğitim, yaşamın içinden pratik örneklerle desteklendi. Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika takdim edildi.

Düzenledikleri eğitimlerin, bireylerin mesleki ve kişisel gelişiminde önemli bir role sahip olduğunu anımsatan Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çiğdem Hürsen, “Sosyal sorumluluk kapsamında düzenlediğimiz benzer eğitimlerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bu eğitimlerle bireylerin yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirerek toplum faydasına hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Kriz Yönetimi” ve “Duygusal Denge ve Stresle Başa Çıkma” eğitimlerinin Yakın Doğu Üniversitesi, Sivil Afet Timi Derneği ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği iş birliğinde hayata geçirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Hürsen, kurumlararası iş birliklerine dayalı eğitimleri sürdüreceklerini söyledi.

