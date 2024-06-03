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Çocuklara Hip Hop Eğitimi

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Dünya Çocuk Günün'de hip hop dalında workshop yapıldı

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Çocuklara Hip Hop Eğitimi
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5 yıl aradan sonra yeniden eğitim vermeye başlayan Öztoprak Dans Stüdyosu, 1 Haziran Dünya Çocuk Gününde hip hop dalında workshop düzenleyerek kapılarını çocuklara açtı.
Stüdyo sahibi Salih Öztoprak denetiminde dans eğitmenleri Devin Canbaz ve İsmail Mertbilek tarafından verilen workshopta  çocuklar, hip hop dalında temel eğitim alma şansı buldular.
Ücretsiz olarak düzenlenen workshopun sonunda çocuklara katılım belgeleri verildi.
Etkinliğin başında bir konuşma yapan eğitmen Devin Canbaz, stüdyonun kapılarını yeniden açılmasına vesile olan ve yıllardır sanat dünyasına büyük katkılar sunan Salih ve Canan Öztoprak’a teşekkür etti.
Burada, sadece bir stüdyonun yeniden açılışını kutlamadıklarını ifade eden Canbaz, sanatın birleştirici gücüne, dostluğun ve dayanışmanın önemine de vurgu yaptıklarını söyledi.
Etkinliği 1 Haziran Dünya Çocuk gününde yapmak istediklerini vurgulayan Canbazİ “Biz bütün çocukların gülmesini istiyoruz” dedi.
Yakın coğrafyamız olan Gazze’de  bugün çocukların öldüğünü ve annesiz- babasız kaldığına değinen Devin Canbaz, bu vahşetin bir an önce sona ermesinin en büyük dilekleri olduğunu kaydetti.
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