Çocuklara camilerde dini eğitim

Ülkedeki camilerde çocuklara Eğitim Bakanlığı ve Din İşleri Başkanlığı ortaklığında din insanları tarafından namaz, Arapça alfabe ve dua gibi konularda dersler veriliyor

KKTC’de Eğitim Bakanlığı ve Din İşleri Başkanlığı ortaklığında eğitim camilere taşındı. Ülkenin dört bir yanında her gün onlarca başı bağlı kız çocuğu ve uzun şortlu erkek çocukları ellerinde kitaplarıyla caminin yolunu tutuyor.Camilerde Din İşleri Başkanlığı aracılığıyla çocuklar ağırlanıyor. Meyve suyu, kuru pasta ve çeşitli yemişler ikram ediliyor.“Yaz dönemi dini bilgiler faaliyetleri” adı altında küçük yaştaki çocuklara, Din İşleri Başkanlığı’nın talebi ve Eğitim Bakanlığı’nın onayı doğrultusunda, pedagojik formasyonu olmayan din insanları tarafından namaz, Arapça alfabe ve dua gibi konularda dersler veriliyor.Lefkoşa’nın göbeğinde, “Akkavuk” isimli mescitte sabah saat 9.30-12.30 arası erkek çocuklara, saat 14.00-16.00 arası da kız çocuklara "yaz dönemi dini bilgiler faaliyetleri" adı altında dini eğitim veriliyor…Söz konusu kursa katılan küçük bir kız çocuğu, “kurstaki bir gününü” şöyle anlattı:“Namaz kılarak eğitime başlıyoruz. Sonra Arapça alfabe öğreniyoruz. Bize dondurma da dağıtıyorlar.”Akkavuk Mescidi’nde kurs veren Saliha isimli kadın ise, temel dini bilgiler verdiklerini söyledi. Saliha Hanım, “Okumaları gereken duaları öğretiyoruz. Eğitim alacak çocuğun okuma yazma bilmesi ve biraz büyük olması gerekiyor. Ama ablalarının peşine takılıp küçükler de geliyor. Dondurma ikramımız var. Küçük çocuklar da biraz o sebeple geliyor. Onların da gönülleri kırılmasın üzülmesinler diye oyun oynatıyoruz” şeklinde konuştu.“Pedagojik formasyona sahip misiniz?” sorusu üzerine Saliha hnm, “Din İşleri Başkanlığı bizden pedagojik formasyonla ilgili bir talepte bulunmadı” dedi.Ancak Eğitim Bakanlığı ile Din İşleri Başkanlığı arasında imzalanan anlaşmaya göre, söz konusu eğitimi verecek kişilerde pedagojik formasyon şartı aranıyor.Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, söz konusu eğitim için Din İşleri Başkanlığı’nın bakanlığa başvurduğunu ve pedagojik formasyona sahip kişiler tarafından 1 ay süre ile eğitimin verilmesine izin verildiğini açıkladı.Din İşleri Dairesi Başkanlığı Basın Sorumlusu Emin Yazıcı ise, halktan gelen talep üzerine böyle bir eğitime başlandığını iddia ederek, Eğitim Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün izni ile aktif camilerdeki görev yapan hocaların bu eğitimi verdiğini söyledi. İlkokul ikinci sınıfa başlayan çocuktan itibaren eğitimin kapsadığını söyledi.