“Çocuklar tarihi iyi bilmeli”

Meclis Başkanı Zorlu Töre, çocukların tarihi ve atalarını iyi bilmesi gerektiğine dikkat çekti

Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu öğrencileri Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti.

Öğrenciler Meclis Genel Kurul Salonu’nda vekillerin yerlerine otururken, Meclis Başkanı koltuğuna yerleşen bir öğrenci de Meclis Başkanı olarak Meclis Genel Kurulunu açtı. Daha sonra öğrencilerden Emine Çökmez “Cumhuriyet Marşı"nı, Zühre Şarman da “Cumhuriyet çok yaşa” şiirini okudu.

Çocukların tarihi ve atalarını iyi bilmesi gerektiğine dikkat çeken Töre, “Geçmişi iyi bilirsek yanılgı ve yanlışa düşmeyiz, hata yapmayız” dedi.

Töre ve öğrenciler, Atatürk ün en güzel sözünü hep birlikte söyleyerek “Ne Mutlu Türküm.” dedi.

Öte yandan Zorlu Töre Isparta’dan gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde ilk konuşmayı, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Isparta Şarkikaraağaç İlçe Müdürü Aytuğ Kazancı yaptı.

Kazancı konuşmasında, 49 yıl önce Kıbrıs’ın Türk yurdu kalabilmesi için adaya çıkan kahraman gazilerle böylesi bir ziyaret yapabilmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise konuşmasında 20 Temmuz Barış Harekatının Kıbrıs Türk halkının yeniden doğuşu olduğunu vurguladı.

Töre konuşmasına “En büyük gücümüz Türkiye, Türk milleti illeti ve Türk Ordusu” sözleriyle son verdi.

