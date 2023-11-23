Ozanköy şehitleri anıldı

1963-1974 dönemindeki çatışmalarda şehit olan 5 şehit için Ozanköy Şehitler Anıtı önünde anma töreni düzenlendi

1963-1974 dönemindeki çatışmalarda şehit olan Ozanköy Şehitleri Ali Ahmet Barut Kaşıkçı, Nuh Ahmet, Necmi Ali Kaya, Halil İbrahim Recep, ve Mustafa Hasan Yavaş, dün Ozanköy Şehitler anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Ozanköy Şehitleri’ni Anma Töreni, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması ile başladı.

Ardından saygı duruşu eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende daha sonra, The English School of Kyrenia Öğrencisi Haluk Vecdi Gökmen “Ben bu vatan için şehit oldum ana” adlı şiirini okudu. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise şehit yakını Mustafa Ergüven yaptı.

Mustafa Ergüven konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca birçok imtihan ve zorluğa rağmen kendi varlığını sürdürmek için mücadele verdiğini ve bu süreçte birçok evladını topraklar için feda ettiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesini sürdürürken karşılaştığı yeni bir aşama olan ekonomik ve siyasi var oluş mücadelesini yürütmesi gerektiğine de işaret eden Ergüven, şehitlerin bıraktığı mirasın sadece ülke topraklarını korumakla sınırlı bırakılmaması gerektiğini, aynı zamanda ülkenin ekonomik, bağımsızlık ve kalkınma hedeflerine yönlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.