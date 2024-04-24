"Çocuklar, geleceğin umut ve teminatı"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı KKTC'de törenlerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında dün sabah Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, bu bayramı çocuklara armağan ettiği için teşekkürlerini sundu.

Konuşmasında çocuklara seslenerek, ulusal egemenliğin önemini vurgulayan Tatar, “Egemenlik, kendi kimliğimizle, değerlerimizle, milli ve manevi duygularımızla bu topraklarda varlığımızı sürdürmemizin yegâne teminatıdır” dedi. “Tüm çocuklarımızın bayramını kutlarken onların bizlerin en değerli varlıkları olduğunu, geleceğin umut ve teminatı olduğunu da buradan belirtmek istiyorum” diyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'ne de KKTC’ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ta 1920 yılında, 104 yıl önce, bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bugünün ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

