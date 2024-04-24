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"Bizleri gururlandırdınız"

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Şehit Ertuğrul İlkokulu’nun düzenlediği 23 Nisan gösterisini izleyen Cumhurbaşkanı Tatar, "Sergilenen gösterilerle bizleri gururlandırmaktasınız" dedi

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"Bizleri gururlandırdınız"
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Ertuğrul İlkokulu’nun düzenlediği 23 Nisan gösterisini izledi.
Şehit Hüseyin Russo Stadı’nda düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocuklara büyük önem ve değer verdiklerini anlattı. Tatar, “Sergilenen gösterilerle bizleri gururlandırmaktasınız. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.
Çocukların, yarınların umutları ve teminatları olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, 104 yıl önce ‘Egemenlik milletindir, irade milletindir’ diyen Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurduğunu ve bu tarihi dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiğini vurguladı.
 
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