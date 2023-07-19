Eletrikte Tarihi İmza

Başbakan Üstel, Ankara’da TC Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'den kablo bağlantısıyla KKTC'ye elektrik ulaştırma projesine yönelik devletlerarası mutabakat metnine imza konuldu

Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmenin sonunda, Türkiye ile KKTC arasında oluşturulacak çift yönlü elektrik (Türkiye'den kablo bağlantısıyla KKTC'ye elektrik ulaştırma) projesine yönelik devletlerarası mutabakat metnine de imza konuldu.Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü. Baş başa ve heyetler arası yapılan görüşmelerde, 20 Temmuz’da açılması planlanan yeni Ercan Havalimanı’na yönelik son hazırlıklar ve çift yönlü kablo ile Türkiye ile KKTC arasında kurulacak elektrik iletim projesi ele alındı. Yapılan görüşmelerin sonunda Türkiye ile KKTC arasında oluşturulacak çift yönlü elektrik projesine yönelik devletlerarası mutabakat metnine de imza konuldu.Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arasındaki görüşmede aynı zamanda, Maraş Sosyal Konut Projeleri, 500 Yataklı yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi, Girne Hastanesi, Güzelyurt Hastanesi, Pamuklu, Lapta Sağlık Merkezi projeleri, Devlet Su İşleri’nin halen yürütmekte olduğu su projeleri ve devam eden karayolu projeleri de ele alındı.PROJEAsrın Projesi KKTC Su Temin Projesi’nden sonra asrın ikinci büyük projesi olan Türkiye'den kablo bağlantısıyla KKTC'ye elektrik ulaştırma projesinin 5 yılda yani 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor.Projede fizibileti bir yıl, kablo üretimi üç yıl, uygulama ise bir yıl olacak.400 milyon dolara mal olacak projenin maliyetini Türkiye karşılayacak, işletme maliyeti yıllık 5 milyon dolar olacak.Türkiye'den KKTC'ye aktarılacak kablo uzunluğu 85 km, kapasite ise 800 megavat olacak.Öte yandan görüşmenin ardından HALKIN SESİ’ne konuşan Başbakan Üstel, KKTC için tarihi öneme sahip projeleri Türkiye’nin desteğiyle birlikte hayata geçireceklerini aktardı.Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ziyaretlerinde somut desteği bir kez daha hissettiklerini kaydetti.Başbakan Üstel, “Halkımıza verdiğimiz sözü tutacağız ve önümüzdeki beş yıllık süre içerisinde Kıbrıs Türk Halkı’nın elektrik sorununu tarihe gömeceğiz” dedi.Ünal Üstel, sadece Türkiye ile karşılıklı çalışan bir elektrik enerjisi iletim ağı kurmanın yeterli olmayacağını iyi bildikleri için KIBTEK bünyesindeki trafo ve iletim hatlarının yenilenmesi için de üzerlerine düşenleri, yapacaklarını kaydetti.