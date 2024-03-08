Çocuk terkini önleyici çalışma olarak hayata geçen "Aile Güçlendirme Programı"na destek çağrısı yapıldı

“Program sayesinde 250’nin üzerinde aileye destek vererek 736 çocuğun aile bakımını kaybetmeden hayatını sürdürmesine olanak sağlandı”

Çocuk terkini önleyici çalışma olarak hayata geçen ve SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde yürütülen "Aile Güçlendirme Programı"na destek çağrısı yapıldı.Program aracılığıyla 2006’dan bu yana 250’nin üzerinde aileye destek verilerek 736 çocuğun aile bakımını kaybetmeden hayatını sürdürmesine olanak sağlandığı belirtilirken, “Programın sürdürülebilir olması için toplumsal dayanışmanın artarak devam etmesi gerek” denildi.SOS Çocukköyü Derneğinden yapılan açıklamada, dünyadaki en güçlü toplumsal destek mekanizmalarından biri olarak kabul edilen Aile Güçlendirme Programının ülkedeki tek örnek olduğu vurgulandı, programa destek için 0548 830 04 49 numaralı telefondan bilgi alınabileceği ifade edildi.Açıklamaya göre, bu yıl itibarıyla 36 aileye destek verildi ve 82 çocuğun ailesinden kopmadan hayatına devam edilebilmesi sağlandı, ayrıca 68 aile bireyinin aylık ihtiyaçları belirlendi, destekçi arayışına gidildi ve bağışçılar sayesinde ailelerin bir aylık ihtiyaçları kısa sürede karşılandı.Bellapais Inner Wheel ekibinin programa hem maddi hem de ürün yardımı yaptığı Memduh Erişmen gıda, Arsen Angı teknolojik ürün, Menteş Zorba iklimlendirme aletleri, Havva Yetkili bebek ürünleri, Buğra LTD ev ihtiyaçları, Ciddi Home mobilya ihtiyaçları ve Zeren Mungan’ın ise maddi bağışta bulunduğu belirtildi.-Anıl Görkem’den seferberlik çağrısıAile Güçlendirme Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem, program için seferberlik çağrısı yaptığı açıklamasında, destekçilerinin güçlenmesi, katkıların sürmesi halinde çocukların mutlu bir çocukluk geçirmesine olanak sağlanabileceğini vurguladı.Mart ayı ihtiyaçlarının kısa sürede birçok destekçinin katkısıyla karşılandığını da belirten Görkem, “Programın sürdürülebilir olması için toplumsal dayanışmanın artarak devam etmesi gerek” dedi.-3 ile 5 yıl süreyle sağlanan destekVerilen bilgiye göre, 3 ila 5 yıl süreyle ailenin ihtiyaç duyabileceği eğitim, sağlık, gıda, psikolojik ve hukuki birçok desteğin sağlandığı Aile Güçlendirme Programı’nda 2 sosyal hizmet uzmanı ve bir program koordinatörü görev yapıyor.Kısıtlı bir insan kaynağı ve sadece bağışçıların destekleri ile hizmetlerini sürdüren programdan destek alan ailelerin ihtiyaç listeleri aylık olarak hazırlanıyor ve bu ihtiyaçlar için sürekli destekçilere gereksinim duyuluyor.