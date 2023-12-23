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Cinayet kurbanı Ayça Alav'ın ölüm nedeni açıklandı

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Cinayet kurbanı Ayça Alav'a otopsi yapıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Alav cinayet zanlıların yakalanması için BMBG ve Rum Yetkililere bilgi vererek girişim başlattı

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Cinayet kurbanı Ayça Alav'ın ölüm nedeni açıklandı
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Başkent Lefkoşa'da surlariçinde dün akşam iş yerinde öldürülmüş halde bulunan Ayça Alav'a otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre Alav'ın otopsisinde ölüm nedeninin "ağız-burun kapaması, boyun basısı ve asfiksi olduğu" belirlendi.

Cinayetle ilgili, iki katil zanlısının güneye kaçtığı tespit edilerek Cumhurbaşkanlığınca iadeleri için girişim başlatılırken, zanlılara kaçmalarında yardımcı olduğu saptanan iki kişi tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarılmıştı.

Polisin cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Alav cinayeti zanlıların için girişim başlattı

Ayça Alav cinayeti zanlılarının yakalanmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler Barış Gücü ve Rum yetkililere bilgi verilerek girişim başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen, Ayça Alav’ın öldürülmesi ile ilgili cinayet zanlısı olarak aranmakta olan iki şahısın, Güney Kıbrıs’a kaçtığı yönünde bilgi edinilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talimatıyla, Polis Genel Müdürlüğü ile eş güdüm halinde İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ile Suç ve Suça İlişkin Teknik Komitesi eş Başkanı Salih Can Doratlı zanlıların tutuklanarak, KKTC makamlarına teslim edilmesi için gerekli girişimlerin başlatıldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi koordinatörlüğünde mevcut kanallar etkin şekilde kullanılarak hem Birleşmiş Milletler Barış Gücü’yle hem de Rum yetkililerle gerekli bilgiler paylaşılmıştır. Konu zanlıların tutuklanmaları ile ilgili çalışmalar hassasiyetle devam etmektedir.
 
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