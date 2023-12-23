Değirmenlik, 3 puanı 3 golle aldı

Birinci Lig lideri Değirmenlik konuk olduğu Geçitkale karşısında zorlanmasına karşın son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3 - 1 galip ayrıldı

Geçitkale Stadı: Mustafa Öztuğay, Halil E. Canaloğlu, Cenk A. Özfutu: Hasan, Hüseyin Yeşilbaş, Yunus, Ali, Yekta, Arif(Rifat), Hüseyin Özbilen, Mehmet(Hamza), Enes(Çağrı), Cemil(Vedat), İrfan.: Hasan Piro, Adil, Halil, Cahit(Ulaş), Hasan, İlyas, Hüseyin Sadıklar, Kagan, Semih(Murat), Kasım(Fırat), Hüseyin Deynekli.: Dk. 90+5 İrfan(Geçitkale), Dk. 35 Halil, Dk. 90 Hüseyin Sadıklar, Dk. 90-4 Murat(M. Değirmenlik)Aksa 1. Lig lideri M. Değirmenlik konuk olduğu alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Geçitkale’yi 3 – 1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.Dk.13 Geçitkale'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Cemil'in şutunda kaleci Hasan Piro topu kornere çeldi.Dk. 28 Değirmenlik atağında Semih'in pasıyla Hüseyin Değnekli ceza yayında topla buluşarak şutunda top kale direğinin üstünden auta gitti.Dk. 29 Hızlı gelişen Geçitkale atağında Hüseyin'in pasıyla topla buluşan Yekta'nın Değirmenlik ceza yayı üzerinden şutunda top üst direğe vurarak oyuna döndü.Dk. 35 Değirmenlik'in kullandığı köşe atışında defanstan seken topla ceza sahası içinde buluşan Halil bekletmeden sol ayağıyla şutunda top ağlara gitti. 0-1Dk. 43 Geçitkale defansının çıkarken kaptırdığı topla buluşan Hüseyin Deynekli'nin şutunda kaleci Hasan çıkardı.Dk. 50 Geçitkale ceza sahası içinde topla buluşan Hüseyin Deynekli, karşısındaki defanstan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Kasım vuruşunu kaleci Hasan topu kornere çeldi.Dk. 57 Hızlı gelişen Değirmenlik atağında Kasım'ın pasıyla Geçitkale ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan'ın plase vuruşunda top yandan auta gitti.Dk. 70 Geçitkale'nin kullandığı köşe atışında defansın uzaklaştıramadığı topla buluşan Rifatın yerden kestiği topla buluşan İrfan müsait pozisyonda topu üstten auta attı.Dk. 81Hızlı gelişen Değirmenlik atağında Hüseyin'in pasıyla topla buluşan Semih kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak top ters köşeden dışarı gitti.Dk. 90 Hızlı gelişen Değirmenlik atağında Fırat'ın pasıyla topla buluşan Hüseyin Sadıklar ceza yayının üzerinde güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-2Dk. 90+4 Orta alanda top kapma mücadelesinde Geçitkale futbolcusu yerde kaldığı için oyuncuların durmasına karşın Kagan’ın pasıyla hareketlenen Murat kaleciyi de geçerek golü attı ve skor 0 – 3 oldu.Bu gol nedeniyle centilmenlik yapan Değirmenlik takımı başlama vuruşuyla topu İrfan’a bıraktılar o da golü atarak maçın skorunu 1-3 olarak belirleyen golü attı.