Cezaevindeki salgına gardiyan tepkisi

Merkez Cezaevi’nde artan Covid-19 vakalarından dolayı gardiyanlar iş ve can güvenliklerinin bulunmadığı gerekçesiyle iş bıraktı. Sabah mesaisini devralması gereken gardiyanlar görev başı yapmayarak cezaevi önünde eyleme geçti
Merkezi Cezaevi'nde meydana gelen COViD-19 salgını ciddi bir krizi de beraberinde getirdi. Cezaevi'nde artan covid-19 vaka sayıları nedeniyle gardiyanlar dün sabah iş bırakma kararı aldı.
Elde edilen son bilgiye göre 8 gardiyan, 113 tutuklu/mahkûm coronavirüse yakalanırken 150’den fazla da “temaslı” bulunuyor.
Merkezi Cezaevi önünde dün sabah toplanan gardiyanların gerekli önlemler alınmadan işbaşı yapmayı reddetti. İçişleri Bakanı Kutlu Evren'in cezaevine gelmesi ve burada yapılan istişareler ile uzun uğraşlar sonucu gardiyanlar iş başı yapmayı kabul etti.
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, sabah saatlerinde cezaevi önünde yetkili sendikalar ile gardiyanlar, Temaslı Takip Merkezi Sorumlusu Doktor Şebnem Benar ve Cezaevi Müdürü Metin Bilmem ile biraraya geldi.
Sendikalar ve gardiyanların taleplerinin yerine getirileceği sözünü veren Bakan Evren, buradaki görüşmenin ardından Cezaevi'nden ayrıldı.
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Merkezi Cezaevindeki Covid-19 vakalarıyla ilgili güncel verileri aktardı.
Merkezi Cezaevinin mimari yapısı nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ancak pozitif mahkumların yurda yerleştirilip tedavilerine orada devam ettiklerini aktaran Evren, gardiyanlarında aileleri ile temastan kaçınabilmesi için ayrı bir yurda yerleştirileceklerini duyurdu.
109 mahkum ve 8 gardiyanın koronavirüse yakalandığını aktaran Evren, 150’ye yakın da temaslı olduğunu Merkezi Cezaevinde gerekli önlemlerin alınabilmesi için hijyen koşullarının artırılacağını ve cezaevinde görevlendirilmek üzere bir hemşirenin görev alacağını bildirdi.
Öte yandan vakaların çokluğu nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerini aktaran Evren, Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışarak bir ay içinde Cezaevi’nin Covid-19’dan kurtulacağını sözlerine ekledi.
Bakan Evren’in Cezaevinden ayrılmasının ardından, gardiyanlar ve sendika başkanları, Temaslı Takip Merkezi Sorumlusu Dr. Şebnem Benar ile konuşmasını sürdürdü.
Gardiyanlar, kısa süre de olsa verilen sözlere rağmen görev başına geçip geçmemekte tedirginlik yaşadı. Bakan ile olumlu bir görüşme geçirdikleri gözlemlenen gardiyanlar, kısa süre sonra sendika ile de istişare içinde görev başına geçmeyi kabul etti.
Cezaevi çalışanları birkaç maddeden oluşan taleplerini yetkililere sundu. Talepler arasında; gardiyanların hasta olan tutuklularla temasının en aza indirilmesi, bu bağlamda günde 3 kez yapılan sayımın 1 kez ve açık alanda yapılmasını, cezaevinde konuşlandırılacak ve sağlık alanında görev yapacak bir hemşire olmasını, hijyen için gerekli maske ve tulum sıkıntısının giderilmesi ve görevden çıkan ve ailesinin dışında kalacak ayrı yeri olmayan personellere geçici bir süreliğine konaklama alanı temin edilmesi yer aldı.
Hatırlanacağı üzere; COVID-19 olan ve önce otele, ardından yeni cezaevine taşınan 79 mahkum ve tutuklu ‘sular akamadığı’ gerekçesiyle önceki gün yeniden karantina oteline götürülmüştü.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yeni cezaevindeki 3 su motorunun arızalandığını, 2 gündür mahkumlara su verilemediğini anlatmıştı. Bengihan,“Ellerini yüzlerini dahi yıkayamazken nasıl olur da sağlıklı ve hijyen içinde COVID-19’u atlatmalarını bekleyebiliriz bilemiyorum” şeklinde konuşmuştu.