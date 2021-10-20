“CTP’li belediyelerin aydınlığı Lapta’ya taşınıyor”

CTP, Lapta Belediye Başkanlığı’na aday gösterdiği Emre Efendi için tanıtım etkinliği düzenledi. Erhürman, CTP’li belediyelerin yaktığı ışığın şimdi Emre Efendi’yle birlikte Lapta’da da yanacağını dile getirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına önceki akşam Lapta’da devam etti.Lapta Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Emre Efendi önceki akşamki etkinlikte tanıtıldı.CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, etkinliğe katılan Lapta halkına “Gözün aydın Lapta” şeklinde seslenerek konuşmasına başladı.Erhürman, Lefke’nin turizmin başkenti olma hedefiyle yola çıktığını ancak şu anda bu noktanın çok uzağında olduğunu ifade etti ve Emre Efendi’yle birlikte Lapta’yı bu hedefine ulaştıracaklarını vurguladı. CTP’li belediyelerin yaktığı ışığın şimdi Emre Efendi’yle birlikte Lapta’da da yanacağını dile getiren Erhürman, bu ışığı kimsenin söndüremeyeceğini kaydetti.Emre Efendi’nin gençliğiyle, uzmanlığıyla, inancıyla, hukuk ve çevre konularında kendisini ispatladığına işaret eden Erhürman, “Lapta’da göreve hazırız. Emre Efendi’yle hizmete geliyoruz, Lapta’yı yeniden turizmin başkenti yapmaya geliyoruz. Bu statükoyu kıracağız ve hem Lapta’yı, hem de tüm memleketi aydınlık günlere taşıyacağız” şeklinde konuştu.CTP Lapta Belediye Başkan adayı Emre Efendi ise, büyük heyecan içerisinde olduğunu ve bölgeyi hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi.Efendi, Lapta’yı küllerinden yeniden var etmeye, üzerindeki ölü toprağını kaldırmaya, diğer CTP’li belediye başkanlarının ve partililerin desteği ile tecrübesi ile ayağa kaldırmaya, saygınlık kazandırmaya geleceklerini ifade etti.Emekçinin hakkını vermeye, halkın yüzünü güldürmeye ve belediyesi ile barışık bir belde yaratmaya aday olduklarının altını çizen Efendi, “Tüm köylerimizi, her bir çalışanı, herkesi kucaklayarak yeni bir Lapta yaratmaya geliyoruz” dedi.