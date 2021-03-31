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Cezaevindeki pozitif vakalar Şartılı Tahliye Kurulu toplantısını yarına erteletti

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Cezaevindeki pozitif vakalar Şartılı Tahliye Kurulu toplantısını yarına erteletti
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 Lefkoşa Merkezi Cezaevinde gardiyanlarda pozitif vaka tespit edilmesinin ardından bugün toplanacak şartı tahliye kurulu toplantısı da iptal oldu. Vakalarla ilgili temas takip çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, kapasitesinin çok çok üzerinde  tutuklu ve mahkûmun bulunduğu cezaevinde şartlı tahliye kurulu bu sayıyı düşürmek için bugün yapacağı toplantı COVID-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle yarına ertelendiği öğrenildi.
 
Bilindiği üzere mahkûm ve tutuklu aileleri pandemi nedeniyle Dünya’nın bir çok ülkesinde şartlı tahliye kararı gerektirmeden yüz kızartıcı suç işlemeyenleri ve belirlenen kriterlere uygun olanları serbest bırakılmasının KKTC’de de uygulamaya konmasını talep etmişti. İçişleri Bakanı Kutlu Evren de Şartlı Tahliye Kurulu’nun daha esnek davranarak cezaevinde artan sayının düşürülmesi gerektiğine işaret etmişti
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