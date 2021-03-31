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AKSA Enerji'den Akdeniz Fokları'na destek

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Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan ve dünyadaki populasyonunun yaklaşık 700 kadar olduğu tahmin edilen Akdeniz foklarının üreme noktalarından biri olan Kuzey Kıbrıs kıyılarında, fokların üreme alanlarının tespiti ve davranışlarının gözlemlenmesiyle ilgili yeni bir çalışma başlatılıyor.

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AKSA Enerji'den Akdeniz Fokları'na destek
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 Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan ve dünyadaki populasyonunun yaklaşık 700 kadar olduğu tahmin edilen Akdeniz foklarının üreme noktalarından biri olan Kuzey Kıbrıs kıyılarında, fokların üreme alanlarının tespiti ve davranışlarının gözlemlenmesiyle ilgili yeni bir çalışma başlatılıyor.

2003 yılından bu yana KKTC’de faaliyet gösteren Aksa Enerji tarafından, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde desteklenecek proje kapsamında Akdeniz foklarının yaşam, üreme ve barınma alanları belirlenecek ve fokların bu alanlarda karşılaşabilecekleri olası tehlikelere dönük tespitler oluşturulacak.

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında, Kuzey Kıbrıs sahillerinde bazı mağaralara uğradıkları bilinen Akdeniz foklarının bu mağaraları üreme ve barınma alanı olarak kullandıkları tahmin ediliyor.

Proje ile bu bölgelerin tespiti ve gözlemlenmesi sonucu elde edilecek veriler, KKTC devlet makamları, araştırma ekipleri ve ilgili sivil toplum örgütleriyle paylaşılarak türün koruma altına alınmasına katkı sağlanacak.

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