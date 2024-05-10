Girne bölgesi ‘İlkokullar Arası Basketbol Şenliği’ tamamlandı

Girne Belediyesi ve Merit Oteller işbirliğinde 8 - 9 Mayıs tarihlerinde, Girne Belediyesi Tenis Kortlarında gerçekleştirilen şenliğe, Girne sınırları içerisinde yer alan 6 devlet ilkokulundan 11 takım katıldı

Girne Belediyesi ve Merit Oteller işbirliğinde bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘İlkokullar Arası Basketbol Şenliği’ tamamlandı.Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 - 9 Mayıs tarihlerinde, Girne Belediyesi Tenis Kortlarında gerçekleştirilen şölene, Girne sınırları içerisinde yer alan 6 devlet ilkokulundan 11 takım katıldı.Çocuklara basketbolu sevdirmek, takım ruhunu aşılamak ve bölge okullarının birbiri ile kaynaşması hedefini taşıyan organizasyon sonunda katılımcı takımlar şampiyonluk kupası alırken, katılımcı öğrencilere de madalya takdim edildi.Takımlara kupaları Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses verdi.Karşıyaka İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Lapta İlkokulu ve Şht. Hasan Cafer İlkokulu öğrencilerinin yer aldığı etkinlik iki gün boyunca sürdü.Sporcu ve katılımcılara gün boyunca ikramlar yapılan organizasyonda Karaoğlanoğlu İlkokulu Modern Dans Ekibi gösterisi, maskot gösterileri ve müzik dinletisi de yer aldı.