Nusret Gemisi ziyarete açılıyor

Dünyanın ilk ve tek yüzer müze gemisi TCG Nusret Müze Gemisi, Girne Limanı’nda halkın ziyaretine açılıyor

Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemisi olarak hizmet veren TCG Nusret Müze Gemisi, yarın ve cumartesi günü Girne Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak.

KKTC’de liman ziyareti yapacak TCG Nusret Müze Gemisi, 10 ve 11 Mayıs 2024 tarihlerinde 9.30-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Cuma günü ayrıca 14.00-15.00 saatleri arasında Girne Limanı’nda bulunan TCG Nusret Müze Gemisi önünde bando konseri verilecek.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011'de aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, bugüne kadar sayısız öğrenci, vatandaş ve turist tarafından ziyaret edildi.

