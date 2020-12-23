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Cezaevinde Covid-19 paniği

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Merkezi Cezaevi’nde 17 Aralık günü açık görüş yapan bir avukatın PCR testi pozitif çıktı, avukat ile görüşen mahkum izole edildi. Endişeye kapılan mahkum yakınları ise bir kez daha şartlı tahliye istedi

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Cezaevinde Covid-19 paniği
 
 
Merkezi Cezaevi’nde 17 Aralık günü açık görüş yapan bir avukatın PCR testi pozitif çıktı.
Merkezi Cezaevi’nde avukat ile açık görüş sağlayan mahkum temaslı olarak izole edildi. Avukatın PCR testinin pozitif çıkması cezaevinde paniğe neden oldu.
20 Aralık Pazar günü test sonucu pozitif çıkan avukat karantinaya alınırken, cezaevinde tutuklu bulunan 1 mahkûm izole edildi. Söz konusu mahkum, diğer tutuklu ve mahkûmlardan ayrılarak izole edildi.
Öte yandan kapasitesinin çok üzerinde mahkumun cezalarını çektiği Merkezi Cezaevi’nde salgının yayılmasının doğuracağı sonuçlar vahim sonuçları gündeme getiren mahkum yakınları, Hükümet’e çağrı yaparak şartlı tahliye konusunu dikkate getirdiler.
Bakanlar Kurulu’nun alacağı bir kararla Şartlı Tahliye Kurulu’nun acilen toplanarak uyuşturucu, cinayet, tecavüz, terör gibi suçlar dışındaki mahkumların affedilmesi çağrısı yapan mahkum yakınları, çok zor ve sağlıksız şartlardaki yakınlarının şartlı salıverilmelerinin olağaüstü bir dönemden geçtiğimiz pandemi döneminde gerekli olduğunu belirttiler.
Bilindiği üzere şartlı tahliye dışında Cumhurbaşkanı ve Meclis’in af yetkisi bulunuyor.
Bakanlar Kurulu yakın zamanda, Merkezi Cezaevi’nin koşullarını göz önünde bulundurup şartlı tahliyeyle ilgili bir düzenleme yapmış olmasına rağmen, cezaevi koşullarında bir gelişme olmadığı ve 200 kişiye yakın mahkumun yıl başından önce tahliye edilmesi ile mahkumların olası covid-19 tehdidinden korunmuş olacaklarını ,geride kalanların ise daha insani koşullarda cezalarını çekmeyi sürdürecekleri bildirildi.
 
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