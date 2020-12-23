14 yerel vaka daha

Ülkede 14’ü yerel, 21 yeni korona virüs vakası daha görüldü. 14 yerel vakanın yarısı EKOR personeli







Kuzey Kıbrıs'ta 14’ü yerel 21 yeni korona virüs vakası daha görüldü.

Toplam 3586 test yapıldı, 14'ü yerel 21 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3586 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 14 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.



EKOR’DA 7 VAKA DAHA

Öte yandan Mağusa Devlet Hastanesi’nde dün yapılan testlerin ardından 7 EKOR personeli daha pozitif olarak saptandı. Bir süredir karantinada olan personel arasındaki taramalar devam edecek. Mağusa’da dün bin civarında yeni PCR taraması yapıldığı ve EKOR dışında yapılan taramalarda pozitif vakaya rastlanmadığı vurgulandı.

Mağusa ile ilgili son durum şöyle:

EKOR’da 350 personel var/ periyodik testler yapılıyor. Temassız negatif olanlar sadece fırın bölümünde çalışıyor ve ekmek çıkarıyor.

EKOR dün de tarandı, temaslı olan ve karantinada bulunan yedi personel daha pozitif çıktı. Bu durumda EKOR kaynaklı 10 çalışan ve üç temaslı var; 13. Teması olan personel şu anda karantinada.

Erülkü’de ise vakalar sürüyor iddiaları ise dedikodu çıktı. Erülkü’de tek personel günler önce pozitif çıkmıştı. Söz konusu personel geri hizmette ve vatandaşla yüz yüze olan bir personel değildi. Buna rağmen tüm personel tarandı, sonra yeniden tarandı. Vaka yok.

Mağusa’daki Önder AVM’de tek vaka var, o da eşi ile temaslı olduğu için karantinadaydı. İşinin başında değildi.

