Kıb-Tek istihdamları mahkemelik oldu

KIB-TEK sınavına giren ama hakkı yenilen Sema Dolu isimli genç, Halkın Partisi’nin verdiği destekle Kıb-Tek’e dava açtı. Sema Dolu “Kıbrıs Türk gençliği olarak yıllarca döktüğümüz terin her damlasına sahip çıkmalıyız” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) geçtiğimiz aylarda açmış olduğu ve ”torpil” iddialarının karıştığı münhal için sınava giren ve kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Sema Dolu isimli genç, süreci yargıya taşıdı.Dolu, yargı sürecini Halkın Partisi’nin desteğiyle sürdürecek.Hatırlanacağı üzere bir süre önce kamuoyuna da yansıyan şaibeli bir sınavla UBP bürokratlarının, örgüt başkanlarının, Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu üyelerinin yakınları, kamuoyunda da tepki görmesine rağmen kurumda işe alınmıştı.Öte yandan konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sema Dolu“Döktüğümüz terin her damlasına sahip çıkmalıyız” açıklamasını yaptı.Sema Dolu’nun paylaşımı şöyle:“Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda Kıb-Tek'in açtığı 6 kişilik münhal için sınava girmiş ve 7. gelmiştim. Münhal 6 kişilik olmasına rağmen bölüme 6 dan fazla işçi istihdam edilmiş, puanlamanın hangi yöntemle yapıldığı açıklanmamış, sınav kağıdımızı görmek için yaptığımız resmi başvuru göz ardı edilmiş, dolayısıyla hakkımız yenilmişti. Tüm bunlara karşılık bize karşı yapılan bu davranışın yalnızca bir işe alınma meselesi olmadığını, yıllarca aldığımız eğitimlerin hiçe sayılarak atılan düşüncesizce bir adım olduğunu ve kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtmiştim. Bugün söylediklerimin harfiyen arkasında durarak davamı açmış bulunmaktayım. Bu süreçte bana maddi ve manevi destek olan Sevgili Kudret Özersay başta olmak üzere Halkın Partisi'ne çok teşekkür ederim. Bunun yalnızca bir iş meselesi olmadığını, ülkemizde önemini kaybeden liyakatın yeniden önem kazanması için atılan bir adım olduğunu belirtmek isterim. Kıbrıs Türk gençliği olarak sonuç ne olursa olsun yıllarca döktüğümüz terin her damlasına sahip çıkmalı ve ülkemizde kök salmaya devam etmek için mücadele etmeliyiz.”ÖZERSAY: HAKKI YENEN HER VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZÖzersay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Girdiği sınavda normal şartlarda işe girebilecek şekilde puan alan ama başkalarına torpil yapıldığı için işe alınmayarak hakkı yenilen Sema Dolu isimli genç mahkemeye başvurdu. Gayrimeşru UBP-DP-YDP hükümeti tarafından tanıdık, partili, hısım ve akrabaların işe alındığı, sınavların göstermelik bir hale dönüştürüldüğü ve böylece gençler arasında fırsat eşitliğinin yerle bir edildiği bu istihdam uygulaması mahkemeye taşınmış oldu.Hatırlanacağı üzere bir süre önce kamuoyuna da yansıyan şaibeli bir sınavla UBP bürokratlarının, örgüt başkanlarının, Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu üyelerinin yakınları, kamuoyunda da tepki görmesine rağmen kurumda işe alınmıştı. Bahse konu sınavda hakkı yenen Sema Dolu isimli genç, Halkın Partisi tarafından verilen destekle, Elektrik Kurumu’nun hukuka aykırı şekilde adalet duygusunu ve devlete olan inancı zedeleyecek nitelikteki bu uygulamaya karşı bu sabah (dün) dava dosyaladı. Başvuruda idarenin keyfi bir yaklaşımla fırsat eşitliğine ve Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olacak şekilde davrandığına ve hukuka aykırı olan bu sınavın iptal edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.Halkın Partisi, bu konuda olduğu gibi benzer tüm konularda hakkı yenen her vatandaşımızın yanında olmaya ve mücadele etmeye devam edecektir.