''Cezacı Değil Önleyici Olmalıyız''

2023’te 400 iş kazasının tahkikatı yapıldı, 80 inşaat denetlendi. Ocak-Mart 2024’te ise 42 iş kazası tahkikatı yapıldı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası'nın (İMO) düzenlediği “İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı” dün yapıldı.Konuşmaların ardından “Şantiye Yönetenler”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Verenler”, “Akademisyenler”, “Denetçiler”, “Yükleniciler” ve “Yerel Yönetimler” başlıkları altında 6 masa oluşturulduÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı, iş sağlığı ve güvenliğinin devlet, işveren ve çalışanların ortak çalışmasıyla, yürütülmesiyle gereken yasa ve tüzüklerden oluşan işlemler bütünü olduğunu kaydetti.“İş sağlığı ve güvenliği, bir kültürdür” diyen Ballı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasının ancak tüm tarafların yasa ve tüzükleri uygun bir şekilde yerine getirmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti.Ballı, “işverenlerin öncelikle bilinçlenmesi ve bunu bir mali külfet olarak değil de, hem kendileri hem de çalışanları adına bir güvenlik olarak kabul etmeleri gerekiyor.” dedi.Kaliteli uzman yetiştirmek adına eğitim müfredatlarının gözden geçirildiğini belirten Ballı, yetkin eğitim kurumları tarafından uzmanların gelişimlerinin sağlandığını dile getirdi.“İnşaat alanında teftişlerimizi daha etkin bir hale getirmeliyiz. Daha cezacı değil, daha önleyici olmalıyız” ifadelerine yer veren Ballı, 2023’te 400 iş kazasının tahkikatının yapıldığını, 80 inşaatın denetlendiğini, Ocak-Mart 2024’te ise 42 iş kazası tahkikatının yapıldığını belirtti.