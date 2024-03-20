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Ceza Yasası’nda değişiklik gündemde

Başbakan Ünal Üstel, Başsavcı Sarper Altıncık ile bir araya geldi

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Ceza Yasası’nda değişiklik gündemde
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Başbakan Ünal Üstel, dün sahte diplomadan tutuklanan polislerin ve YÖDAK üyelerinin davasının görüleceği Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne geldi.
Başsavcı Sarper Altıncık'ın karşıladığı Üstel, Başsavcının odasına girdi.
Üstel, Ceza Yasası üzerinde çalışılan değişikliklerle ilgili başsavcı ile mütalaa yapma gereği duyduğunu belirterek sahte diploma krizinin önüne geçmek gibi bir niyeti olmadığını belirtti.
Üstel, şunları ifade etti: "Çalışma toplantısının amacı, Ceza Yasası’nda yapılması gündemde olan  değişiklik idi. Meclise gitmeden önce, kısa bir değerlendirme yapma gereği duydum. Konunun son yapılan tutuklamalarla bir ilgisi yok. Yasal değişiklikler yargıdan gelen talepleri de içeriyor. Bu nedenle değerlendirme yaptık.”
Üstel, “Polisin yapmış olduğu tutuklamalar ve açılan davaları önlemeye yönelik bir çabamız olmayacak. Kamuoyunda bu şekilde yapılan spekülasyonlara kimse aldırış etmesin. Bilakis adaletin tecelli etmesi için polisimizin ve yargının her türlü eksikliğini gidermeye hazırız” ifadelerini kullandı.
 
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