"12 üniversite kapatılacak"

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, 12 üniversitenin kendileri için yok hükmünde olduğunu kaydetti, geçersiz diplomalar konusunda ise “Af söz konusu değildir olmayacaktır” dedi

Mecliste söz alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,12 üniversiteyi kapatacağını söylediğini belirtti.

Üniversite ön izinlerinin 2 yıl eğitime başlanmaması halinde iptal olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, bu konuda kendilerinin bir yazı yazmaları gerekip gerekmediğini konusunda savcılıktan görüş beklediklerini ifade etti. Çavuşoğlu, her halükarda bu 12 üniversitenin kendileri için yok hükmünde olduğunu kaydetti.

Toplumu yanıltmamak adına muhaceretten bilgi aldıktan sonra rakamlar konusunda bilgi vereceğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, rast gele bir rakam söylemenin doğru olmadığını, önümüzdeki günlerde bu konuda net bilgi vereceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, geçersiz diplomaların, polise teslim edilerek, sahtelikle ilgili davaları yürütmesi düşüncesinde olduklarını belirtti.

Bakanlık açısından ön izin verilen ancak gereğini yapmayan 12 üniversitenin yok hükmünde olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, akredite kurumları ve YÖK ile görüştüklerini, işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, YÖKAS İLE EKAS kayıtlarının karıştığı ve sistemin polise kapalı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, söyleyerek, ancak görevlilerin bunu karıştırma imkanı bulunduğunu söyledi.

2021 yılında kadar 15, şu anda ise 30 eğitim kurumu bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, 2021’e kadar eğitim kurumlarına kayıt olan öğrencilere ikamet hakkı verilmediğini, talep gelmediğini, 2021’de tüzükte değişlik yapıldığını, bu hakkın verilmeye başlanmasıyla talebin arttığını belirtti.

Çavuşoğlu, eğitim kurumlarına talebin, ikamet hakkı zemini oluştuğu günden sonra artığını, eğitim kurumlarında izin verilirken metre kare ve öğrenci sayısı sınırlandırılmasına gidildiğini, yapılan denetimlerde istismar olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

“Tekrardan eğitim kurumlarının öğrenci kabulüne bağlı olarak ikamet hakkı doğurmayacak bir düzene geçmemiz lazım” diyen Çavuşoğlu, ülkede yaşayan insanlara, yasal ikameti olan insanların mesleki güncellenmesine katkı yapmak gerektiğini ifade etti. Çavuşoğlu, istismara vesile olan kurumları kapatılacaklarını söyledi.



YÖDAK üyelerinin seçimi konusunda değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, “Meselenin özü herkesin işini sağlıklı yapması” dedi.

Çavuşoğlu, hükümetin yürütülen konuların hepsini günü geldiğinde paylaşma yükümlülüğü olduğunu, bakanlığın bu konuda tavizsiz çalıştığını kaydetti.

Üniversite alanı büyürken denetleme kapasitesinin aynı oranda büyümemesi nedeniyle YÖDAK’ın denetleme görevi ile kurulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Belli ki arzu ettiğimiz sonuca ulaşamadık” dedi.

“YÖDAK kendisine yüklenen misyonu layıkıyla yerine getirememiştir” diyen Çavuşoğlu, raporun ortaya çıkmasının ardından konunun her yönüyle ele alınacağını söyledi.

Hükümetin ve Milli Eğitim Bakanlığının üniversitelerin yanında olduğunu ancak yanlış giden işlerin yanında olmayacağını söyleyen Çavuşoğlu, bu alanda taviz verme düşünceleri olmadığını, af yasası konusunda yapılan çıkarımların doğru olmadığını Cumhurbaşkanı ve hükümetin de bu yönde bir ifadede bulunmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, çürük elmaların temizlenmesinde hükümetin CTP ile aynı hassasiyete sahip olduğunu söyledi.

“Af söz konusu değildir olmayacaktır da” diyen Çavuşoğlu, kimsenin böyle bir niyeti olmadığını ifade etti.

