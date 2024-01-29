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Komik Para Erdemli’de sahnelendi

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Komik Para Erdemli’de sahnelendi
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İskele Belediye Tiyatrosu’nun “Komik Para” oyunu Erdemli’de sahnelendi.
Erdemli Belediyesi’nin davetiyle geçen cumartesi günü Erdemli Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun sonrasında sahneye çıkan Yönetmen Sami Yakar izleyenleri KKTC bayrağıyla selamladı.
İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ekibe eşlik eden İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa da oyun bitiminde sahneye çıkarak Erdemli Belediyesi İşletme İştirakler Müdürü Hasan Emre Aslan’a hediye takdiminde bulundu, özelde İskele, genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının selamlarını iletti.
 
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