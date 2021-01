Çevre için en büyük sorun devletin yükümlülüklerini yerine getirmemesi

Yeşil Barış Hareketi 2021 Yılı Çevre Sorunları Çalışma Hedefleri Raporunda



Yeşil Barış Hareketi, devletin, taşı ile toprağı ile tüm ülkenin korunmasından sorumlu olmasına rağmen, bu konuya yeteri kadar hassasiyet göstermediği ve yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmediği gerçeğinin, en büyük sorun olarak saptadıklarını açıkladı.

Yeşil Barış Hareketi, çevre için hala harekete geçilmemesinin sorunların geriye döndürülemez boyutlara ulaşmasına neden olduğunu ve ülkede insanların farkındalığının giderek artmasına rağmen, bu bilincin henüz olması gereken düzeye ulaşamamasına ve herkesin aynı bilinç düzeyinde olmamasına bağlı olarak çevre mücadelesinde her zaman gerektiği gibi etkili olunamamakta olduğunu vurguladı.

Yeşil Barış Hareketi, ülkedeki çevre sorunlarının yıllık değerlendirmelerini gerçekleştirerek, 2021 yılındaki mücadele hedeflerini belirledi ve 2021 Yılı Çevre Sorunları Çalışma Raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Yeşil Barış Hareketi, tüm yurttaşları duyarlılığa, yetkilileri de derhal harekete geçmeye çağırarak, ülkenin çevre açısından acil sorunlarını bir kez daha dile getirip, duyarlılık ve icraat talep etti.

“ÇEVRE ‘ÖZERK, SİYASAL İRADEDEN UZAK BİR YAPIYA’ KAVUŞTURULMALIDIR”

Adalet mekanizmasının çevre açısından hiç iyi çalışmadığı ülkede her gün kaybolan çevrenin yasal dayanaktan, devlet güvencesinden yoksun ve savunmasız durumda her gün saldırılara uğradığına işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verdi:

“Ülkede denetim yetersizliklerinden ve/veya eksikliklerinden dolayı devlet her alanda önemli oranda saygınlığını kaybederken, bu olgunun giderek daha ciddi boyutlara doğru tırmanması ile çevre de bundan en acı bir biçimde nasibini almaktadır.

Çevre yönetimi, herhangi bir Bakanlığın altında, sığıntı daire olmaktan kurtarılmalı ve teknik kadro ve yetkilerle donanımlı, ‘Özerk, siyasal iradeden uzak bir yapıya kavuşturulmalıdır’.”

Raporda ayrıca, ortaya sağlıklı bir “çevre politikası” ve “irade” koyamayan “kamu yararını” en önde tutmayan yönetimlerin “çevre için çok büyük tehlike” durumunda olduğu savunularak, “İnisiyatif, denetim ve otorite zafiyetleri nedeni ile ‘paha biçilemez’ çevre değerlerini zavallı ve korumasız durumdan kurtarmak için üstlendiğimiz bu çetin görevde tüm halkımızı yanımızda görmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

“BU ÜLKE HEPİMİZİNDİR”

“Bu ülke hepimizindir” denilen raporda, yurdun, bugününün ve geleceğinin yaşanılabilir olabilmesi için, ülke çıkarları ve çağdaş duyarlılık bilinci, kişisel çıkarların her zaman önünde yer alması gerektiğine dikkat çekildi.

Yeşil Barış Hareketi, devlet ve adalet mekanizmalarının daha hassas çalıştırılması için tüm makamları göreve çağırarak, artık dayanma gücü kalmayan çevreyi kurtarmak için, gerekli önlemleri ivedilikle alarak geleceği kurtarmak üzere harekete geçilmesini istedi.