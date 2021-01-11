İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi taleplerini iletti

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi taleplerini Kaymakam Toroslu ile Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na iletti





İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, taleplerini, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ilettiğini açıkladı.

İnisiyatif açıklamasında, Kaymakam Toroslu ile İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve teknik heyetlerine iletilen talepler de duyuruldu.

Açıklamaya göre, İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi’nin talepleri şöyle:

ÖÇKB çalışmalarının ivedilikle yapılması ve mevzuat haline getirilmesi

Kıyılarla ilgili yasal eksikliklerin giderilerek mevzuatın güçlendirilmesi

Kıyılardaki yapılaşmanın Mağusa -İskele - Yeni Boğaziçi İmar planı prensipleri ile izinlendirilmesi, bunun dışındaki yapıların izinlendirilmemesi

Kamu arazilerinin peşkeş çekilmesinin önüne geçilmesi

Taşkın riski yönetim planı bir an önce belirlenmeli ve yerel yönetim izinlendirme mevzuatı haline getirilmesi

İmar planında kamu yararına yeni düzenlemeler yapılması için girişimler yapılması

İyi İdaresi Yasası Halkın Katılımı Madde 11. 2. Fıkrası gereği İskele Belediyesi çevre ve imarla ilgili konularda halka açık danışma toplantıları düzenlemesi ve bunu mevzuatı haline getirmesi.

