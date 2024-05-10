"Çete beni tuzağına çekti"

İsmi sahte diploma skandalı ile anılan UBP milletvekili Emrah Yeşilırmak, okuldaki çete tarafından tuzağa çekildiğini iddia etti, "Denklik uygun dediler, ben de inandım" dedi

İsmi sahte diploma skandalı ile anılan Ulusal Birlik Partisi İskele milletvekili Emrah Yeşilırmak, önemli açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Postası TV'de konuşan Yeşilırmak, okuldaki çete tarafından tuzağa çekildiğini iddia etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 3 yıllık bölüm bitiren Yeşilırmak’ın tüm dersleri kabul edilerek, KSTBÜ’den 4 yıllık lisans bölümünden mezun edilmişti.

Henüz konuyla ilgili polise ifade vermediği bilinen Yeşilırmak, itirafları ile gündeme damga vurdu.

Dün yeniden yargıç huzuruna çıkartılan ve 3 ay cezaevine gönderilen okulun küçük hissedarı Serdal Gündüz’ü “çete” kurmakla itham eden Yeşilırmak, kendisinin de tuzağa çekildiğini iddia etti.

Emrah Yeşilırmak'ın açıklaması şöyle:

“Bana bölümü tamamlamak için 36 dersin yeterli olduğu söylendi. Ben sordum, 'Ders almam gerekir mi?' 'Hayır, ben bölüm başkanıyım, alman gerekmez,' dendi. Oradaki çete birçok insanı bu şekilde o tuzağın içine çekti. Kayıtlarda bilinçli oylama yaptılar. Ben oradaki okula gitmedim. Bana şimdi söylenen şu dur, senin 6-8 ders alman gerektiği söylendi. Bu benim sorum değil, okulun sorumluğu olan bir şey. Bize 5 ders daha almamız gerekir denseydi, alırdım.”

