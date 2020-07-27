Cengizköy ve Tepebaşı'nda elektrik kesintisi

AŞAĞI CENGİZKÖY, TURİZM İNFORMASYON VE CİVARINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kıb-Tek, yarın Aşağı Cengizköy, Turizm İnformasyon ve civarına yarın 7 saat elektrik verilemeyeceğimi açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak proje çalışması nedeniyle 9.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Aşağı Cengizköy, Turizm İnformasyon ve civarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.



TEPEBAŞI YASEMİN SOKAKTA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Tepebaşı Yasemin Sokak’ta yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak budama çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09.00 ile 13:00 saatleri arasında yapılacak.