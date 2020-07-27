Polisiye Haberler

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE 74 YAŞINDAKİ KADIN BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Gelincik köyünün güneyindeki deniz içerisinde Tuna Kurum (Ç-4), dün annesi ve babası ile birlikte denizde yüzdüğü sırada, can simidinin ters dönmesi sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.

Kurum, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Öte yandan Gazimağusa’da Cihan Aslan (K-74) dün Palm Beach sahilinde, yaklaşık 10 metre deniz içerisinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi.

Adı edilen şahıs, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak, yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

GÜDER’E OTOPSİ YAPILDI

Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada, yaşamını yitiren İskele’de sakin Salih Güder’e (E-50) otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “25.07.2020 tarihinde, rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren İskele’de sakin Salih Güder’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alınmış olup, soruşturma devam etmektedir.” denildi.

BAFRA’DA ARKADAŞININ BURNUNU KIRAN KİŞİ TUTUKLANDI

Bafra’da dün S.K.(E-45), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, aralarında çıkan tartışma sonucunda arkadaşı E.Ş.’yi .(K-50) ciddi şekilde darp ederek, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Adı edilen tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

ÇAYÖNÜ VE HASPOLAT’TA YANGIN

Çayönü’nde ağıllar bölgesinde dün henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu, üç şahsa ait 500 metre elektrik kablosu, 750 metre sulama borusu, 45 adet sulama borusu, 3 dönüm anız ile 3 adet tekerlek bala ve 2 elektrik direği kısmen yandı.

Öte yandan Haspolat Sanayi bölgesinde bugün bir geri dönüşüm fabrikası önünde çıkan ve nedeni henüz tespit edilmeyen yangın sonucu bina önündeki plastik atıklar ile elektrik trafosu yandı.

Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.