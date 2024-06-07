Çavuş, yangın konusunda duyarlı olunmasını istedi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, orman yangınlarına karşı halka duyarlılık çağrısı yaptı. Bakan Çavuş, özellikle sigara izmariti atılmamasını ve en ufak bir duman görüldüğünde itfaiye ve orman yangın ihbar hatlarının aranmasını istedi.

Tatlısu-Mersinlik arasında ormanlık arazide çıkan yangının kontrol altına alındı. Bakan Çavuş konuyla ilgili açıklamasında, sıcakların artmasıyla birlikte yangınların da sıklaştığını belirterek, geçen gün de Çınarlı’da İncirli Mağara civarında yangın çıktığını hatırlattı. Çavuş, Tatlısu-Mersinlik arasındaki yangının erken müdahaleyle ve özellikle helikopterle erken müdahale sayesinde kontrol altına alındığını vurguladı.

Halkı yangınlara karşı dikkatli olmaya çağıran Bakan Çavuş, özellikle sigara izmariti atılmamasını ve en ufak bir duman görüldüğünde itfaiye ve orman yangın ihbar hatlarının aranmasını istedi. Çavuş, yangın bölgesinde sıcaklığın 45 dereceye kadar yükselmesinin önemli bir etken olduğunu da kaydetti.

-“Yangın müdahale yollarının yüzde 90’ını açtık”

Yangının çetin ve sarp bir bölgede başladığını ifade eden Çavuş, “Mersinlik bölgesindeki yangın müdahale yollarının yüzde 100’ünü, ülke genelinde ise yüzde 90’ını açmış durumdayız” dedi. Bakan Çavuş, yangın müdahale ekipleri ve iş araçlarının, açılan yol sayesinde yangına hızlı bir şekilde müdahale edebildiğini belirtti.

Yangını söndürmek için tüm imkanlarıyla çalıştıklarını kaydeden Hüseyin Çavuş, benzer olaylar yaşanmaması için halkı duyarlı olmaya çağırdı.