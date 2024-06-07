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DAÜ Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi yeni başkanı Doç. Dr. Nilüfer Türksoy

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DAÜ Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi yeni başkanı Doç. Dr. Nilüfer Türksoy
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi (DAÜ BAİM) başkanlığına Doç. Dr. Nilüfer Türksoy seçildi. Doç. Dr. Türksoy, üç dönemdir DAÜ BAİM'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nilüfer Türksoy, başkanlık görevine oy birliğiyle getirildi. DAÜ BAİM’in dün yapılan olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Metin Ersoy, Prof. Dr. Bahire Efe Özad, Doç. Dr. Ülfet Kutoğlu, Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, Yrd. Doç. Dr. Pembe Behçetoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Barçın Boğaç seçildi.
DAÜ BAİM, barış iletişimi ve çatışmaların şiddetsiz çözümü alanlarında çok toplumlu ve çok disiplinli akademik ve medya iş birliğini teşvik edici çalışmalar yürütüyor. Merkez, medyanın barışın yayılmasındaki potansiyel rolünü anlamaya yönelik her türlü araştırma ve bilimsel makale üretimine destek veriyor.
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