Çavuş: "Kasaplar Birliği’nin taleplerini hükümete götüreceğiz"

Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO) desteğiyle bugün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Başbakanlık önünde eylem yaptı.

KTEZO önünde buluşan kasaplar, araçlarla konvoy halinde Tarım Bakanlığı önüne giderek siyah çelenk bıraktı; ardından Başbakanlık önünde toplandı. Eylemcilerden bir heyet Başbakanlık’ta Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy ile yaklaşık iki saat süren bir görüşme yaptı.

Görüşme sonrasında basına konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kasaplar Birliği’nin taleplerini hükümete götüreceklerini belirterek, sürdürülebilirliği de ortaya koyup değerlendirme yapacaklarını kaydetti. Çavuş, çalışma sonrası alınacak kararları Kasaplar Birliği’ne ileteceklerini söyledi.

-Eylem…

Eylemciler araçlara, “Ne Hayvan Alabiliyoruz, Ne De Satabiliyoruz”, “Oyunların Sonu Gelmedi Mi?”, “Pahalılığın Nedeni Esnaf Mı?”, “Mesleğimizi Korumak Boynumuzun Borcu”, “Kimsenin Bizi Batırmaya Ne Hakkı Ne De Yetkisi Var” yazılı pankartlar astı.

-Şenkaya: “Taze ithal et kontrollü bir şekilde açılmalı”

Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya “Emeğimize, Ekmeğimize, Mesleğimize Saygı İstiyoruz” yazılı pankart açtıkları Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemde yaptığı konuşmada, bugüne kadar “zararlarına olmasına” rağmen narh kararına uyduklarını ve primlerini alamadıklarını savunarak, 250 TL’ye sabitlenen canlı kuzuyu da zaman zaman bulmakta zorlandıklarını kaydetti.

Narh kararının uzatılmasını eleştiren Şenkaya, “taze ithal et getirilecek” denilerek, kandırıldıklarını ileri sürdü. “Taze karkas dana ve kuzu eti diye talep ettiğimiz ürün yerine, ülkemizde kasap dükkânlarında tazesi bile satılması yasak olan donmuş hazır dana kıyma ve kuzu kuşbaşı kararı ürettiler” diye konuşan Şenkaya, getirilecek olan etin vatandaşın ucuz ete erişmesine yardımcı olmayacağını belirtti.

-“Taze et ithali kontrollü bir şekilde başlamalı”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin dün açıkladığı yüksek hayvan fiyatları ile narh kararına uyulmasının mümkün olmadığını ifade eden Şenkaya, hayvan varlığının nüfusa göre yetersiz kaldığını ve taze etin ihlalinin kontrollü bir şekilde başlaması gerektiğini söyledi.

Birlik Başkanı Şenkaya, hiç kimsenin zarar etmeyeceği, vatandaşın uygun ve sağlıklı et alabileceği, iş yerlerinin kapanmayacağı ve hayvan üreticisinin hayvanını zarar etmeden daha uyguna satabileceği ortam yaratmak arzusunda olduklarını ve kavga ederek, bir yere varılamayacağını ifade etti.

“İthal et gelmediğinde ne oluyor? Kaçakçılık devam ediyor” iddiasında bulunan Şenkaya, mesleklerini en iyi şekilde yapabilecekleri ortam bulana dek savaşmaya devam edeceklerini belirtti.

-Başbakanlıkta görüşme

Daha sonra konvoy halinde Başbakanlık önüne gelen eylemcilerden bir heyet görüşme yapmak üzere Başbakanlığa girdi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy ile yapılan görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Görüşmenin ardında Çavuş, Güçlüsoy ve Şenkaya basına açıklama yapıldı.

-Çavuş: “Halk denetim bekliyor”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş konuşmasında, halkın beklediği en önemli konulardan birinin denetim olduğunu belirterek, göreve geldikleri günden itibaren hijyen açısından Veteriner Dairesi’nin aylık ortalama 240 denetim yaptığını söyledi. Çavuş, Tarım Dairesi ile birlikte yaptıkları denetimlerin 170’ten 320’lere ulaştığını kaydetti.

Halkın talebi doğrultusunda bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Çavuş, 3 Nisan itibarıyla canlı hayvan fiyatını 250 TL’de sabitlediklerini, kuzu etinin satışında tavan fiyatı uygulamasına gidildiğini ve kuzu başına 800 TL teşvik verildiğini anımsattı.

-“Kesilen hayvan varlığı politikanın doğru olduğunu gösteriyor”

3 Nisan-3 Mayıs arasında kesilen ortalama hayvan sayısının 11 bin 700 civarına taşındığını ifade eden Çavuş, hükümetin ortaya koyduğu politikayla hem üretici hem satış noktasının korunduğunu, hem de vatandaşın uygun fiyata ete ulaşımının sağlandığını belirtti. Bakan Çavuş, Nisan ayı itibarı ile kesilen hayvan varlığının politikanın doğru olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

Hükümetin hayvancılık sektörüne verdiği sigorta yatırım desteğine de işaret eden Çavuş, kasapların sosyal sigorta teşvik primlerine destek sağlandığını kaydederek, bunun 102 çalışana, 200 Milyon TL civarı bir destek olduğunu söyledi. Çavuş, söz konusu rakamların çok büyük rakamlar olduğunu ifade etti.

-Çavuş: “Birliğin taleplerini hükümete götüreceğiz”

Kasaplar Birliği’nin taleplerini hükümete götüreceklerini dile getiren Çavuş, sürdürülebilirliği de ortaya koyarak, değerlendirme yapacaklarını belirti. Bundan sonraki süreçte de diyaloğun devam edeceğini ifade eden Hüseyin Çavuş, çalışma sonrası alınacak kararları Kasaplar Birliği’ne ileteceklerini söyledi.

Hükümetin tarihte bir ilki yaparak, kasapları desteklediğini anlatan Çavuş, kasaplara verilen desteğin geçen ay itibarı ile 8 Milyon TL olduğunu kaydetti. Çavuş ayrıca, üreticinin ürününe destek verilerek, 250 bandında satış imkânı sağlandığını belirtti. Çavuş, “Bu ilki bize sağlayan Sayın Başbakana teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

-Güçlüsoy

Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy da, Başbakan Ünal Üstel’in talimatı üzerine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş ile birlikte bugün Kasaplar Birliği ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası temsilcilerini ağırladıklarını ifade etti.

Uzun zamandır gündemi meşgul eden et konusunu değerlendirdiklerini dile getiren Güçlüsoy, birliğin çözüm önerilerini tartıştıklarını belirtti. Güçlüsoy, Kasaplar Birliği’nin önerileri doğrultusunda Bakan Çavuş ile birlikte hazırlayacakları bilgi notunu Başbakan’a iletip, Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesini sağlamak üzere sözleştiklerini kaydetti.

Ete erişim konusunda uzun zamandır sıkıntı yaşandığını belirten Güçlüsoy, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile de diyalog içerisinde olduklarını söyledi. Güçlüsoy, en kısa sürede kalıcı ve kapsamlı çözüm üretmek için Tarım Bakanı Çavuş’un yoğun bir mesai harcadığını vurguladı.

-Şenkaya

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya ise, narh politikasının yaklaşık bir buçuk aydır devam ettiğini belirterek kasapların bu fiyatlandırmaya devam edemeyeceğini defalarca söylediklerini dile getirdi. Şenkaya, buna başlangıç amaçlarının, ithal et ile birlikte Güney Kıbrıs’a giden halkın geri getirilmesi olduğunu hatırlattı. Narhın nasıl devam ettirilebileceği, ithal et ve Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin dün açıkladığı fiyat listesiyle ilgili hükümete öneriler sunduklarını kaydeden Şenkaya, hükümetin önerilerini değerlendirip en iyi şekilde sonuçlandırılacağına inanç belirtti.

-Tulga

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise, “Hayvancı da bizim, kasap da bizim” diyerek, ikisinin de birbirine ihtiyacı olduğunu vurguladı. Halkın ete erişiminin esas olduğunu kaydeden Tulga, bu çerçevede her şeyi tartıştıklarını söyledi. Fiyatları artırmanın rekabetçi koşullar içerisinde çözüm olmadığının altını çizen Hürrem Tulga, “Anlayış gördük bugün. Başbakana da teşekkür ediyorum yaptığı hakemlikten dolayı… Dilerim bundan sonra birlikte bu süreci sonuçlandırırız. Zaten daha fazla bu şekilde sürdürmenin imkanı da yok” şeklinde konuştu.