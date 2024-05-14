Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çavuş mesajında “Vatan topraklarında bereketi ve emeği simgeleyen, zorluklara göğüs geren, alın teri ile üreten, sofralarımıza bolluk ve bereket getiren değerli çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarım” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin ülkenin kalkınmasında ve gıda güvenliğinde kritik rol oynayan kahramanlar olduğunu kaydeden Çavuş, “Unutmayalım ki, tarım ve hayvancılık bir milletin bel kemiğidir. Çiftçilerimize destek olmak, üretkenliği ve kalkınmayı teşvik etmek hepimizin görevidir” dedi.

Çavuş mesajında, hayatını kaybeden Kıbrıs Türk tarımına emeği geçen tüm çiftçileri ise rahmet ve minnetle andı.

