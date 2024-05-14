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İki ayrı hırsızlık olayı...6 tutuklu var

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İki ayrı hırsızlık olayı...6 tutuklu var
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Demirhan’daki marketten muhtelif eşyalar, Lapta’daki 3 yarım inşaattan döşenmiş elektrik kablosu çalındı, 6 kişi tutuklandı.
Polis 2 Mayıs’ta Demirhan’daki süpermarketten 39 bin 333 TL 95 kuruş değerinde muhtelif ürünleri çaldığı için tutuklanan 4 kişinin S.S.(E-24), A.A.J.(E-19), R.H.(E-23) ve A.A.R.A.H.(E-21) olduğunu açıkladı.


-Lapta'da hırsızlık


Öte yandan dün Lapta’da yapımı devam eden 3 ayrı inşaattan döşenmiş bin 500 metrelik elektrik kablosu sökülerek çalındı. Meselede zanlı olarak görülen M.B.(E-21) ve A.G.Ş.(E-21) tutuklandı.


Girne’de Kantarcılar Sokak’ta dün akşamüzeri bağırarak çevreye rahatsızlık veren, F.R.’yi (E-56) darp eden J.B.R.T.(E-25) suçüstü yakalandı. Söz konusu şahıs polis aracını da kasten hasara uğrattı.
 Öte yandan dün ülke genelinde yapılan polis denetimlerinde ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.
 
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