Casusluk suçlaması yok

Askeri yasak bölgeyi fotoğraflamakla suçlanan Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi, davaları görüşülünceye kadar 7 günü geçmemek kaydıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderildi



1. derece askeri yasak bölgeyi fotoğraflamakla suçlanan Kıbrıslı Rum zanlı Andreas Soutzi’nin davaları görüşülünceye kadar 7 günü geçmemek kaydıyla Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasına karar verildi.

Hakkındaki "1. derece askeri yasak bölgenin fotoğraflanması” suçlamaları nedeniyle tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi dün Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Askeri Mahkeme’de Yargıç Hazal Hacımulla huzurunda görüşülen davada Tahkikat Memuru Murat Ergün, Soutzi’nin “Birinci derecede askeri yasak bölgeyi fotoğraflamak” ve “Kanunsuz telsiz cihazı bulundurmak” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Soutzi’nin Maraş bölgesinde “Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgede” 5 ayrı fotoğraf çektiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının cep telefonuyla 1. derece askeri yasak bölge ilan edilen 5 farklı bölgeyi fotoğrafladığını, elinde biri askeri bölge olan Google’da işaretlenmiş 2 harita olduğunu, ayrıca zanlıya ait fotoğraf makinesi, GPS cihazı, ses kayıt cihazı ve ses kayıtlarıyla birlikte, hafıza kartlarında 75 klasörde 21 bin 775 verinin bulunarak incelemeye alındığını anlattı.

Polis, zanlının İskele’de kaldığı bir otel odasında el telsizi bulunup, otel yetkilileri tarafından polise verildiğini ve Soutzi'nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçtiğinin belirlendiğini anlattı. Polis, Soutzi'nin 30 Ağustos’ta Pile’den Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yapıp tutuklandığını ve aracında sabit telsiz cihazı, 9 harita, ses kayıt cihazı, harici bellek ve materyallerin bulunup emare alındığını söyledi.

Polis, haritaların birinde Kıbrıs’ın kuzeyindeki iki Türk askeri bölgesinin üzerinin işaretlendiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, Soutzi’nin tasarrufunda toplam 21 bin 775 veri bulunup veri inceleme şubesine gönderildiğini belirtti. Polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede ise 5 adet askeri bölge fotoğrafının bulunduğunu anlattı.

Polis, 1. derece askeri bölgeyi fotoğraflamanın 5 yıl hapis gerektiren bir suç olduğunu mahkemeye aktardı ve Soutzi'nin tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Doğa Tokay da, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olan zanlının kaçabilme ihtimali bulunduğunu, 1. derece askeri yasak bölgeyi fotoğraflamanın ağır bir suç olduğunu söyleyerek, zanlının Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı avukatı Öncel Polili de, polise “Soutzi’nin casusluk suçuyla bağı olup olmadığını” sordu, polis bu yönde bir suçlamanın olmadığını belirtti.

Tarafları dinleyen Yargıç Hazal Hacımulla ise Kıbrıslı Rum zanlı Andreas Soutzi’nin davaları görüşülünceye kadar 7 günü geçmemek kaydıyla Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

Hacımulla ayrıca, zanlının Merkezi Cezaevi'ne gönderilmeden tam teşekküllü bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesini emretti.

Mahkemede huzurunda yemin eden tercüman, zanlı Andreas Soutzi’ye mahkemede konuşulanları aktardı.

Soutzi’nin Askeri Mahkeme’de görüşülen davasını, Güney Kıbrıs’tan ailesi, arkadaşları ve barış aktivistlerinden oluşan grup da izledi.

