İnternet kavgası kanlı bitti

Lefkoşa’da internet kullanımı konusunda iki genç arasında çıkan kavga, kanlı bitti. Kendisini bıçakla kolundan yaralayan Patrick Arinze Okemahalam’ı sırtından üç kez bıçaklayarak ağır yaralayan Leonard Chima Ehımare tutuklandı, Okemahalam ise yoğun bakıma kaldırıldı



Lefkoşa’da önceki gün bir apartman dairesinde yaşanan internet kullanımı tartışması biri ağır, iki kişinin yaralanması ile sonuçlandı.

Yaşanan tartışma sonucunda ağır yaralanan 30 yaşındaki Patrick Arinze Okemahalam, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olay önceki gün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Hasan Yılmaz Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

İnternet kullanımı ile ilgili aralarında yaşanan tartışma sonucu 30 yaşındaki Afrika uyruklu Patrick Arinze Okemahalam, tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile 24 yaşındaki Afrika uyruklu Leonard Chima Ehımare’yi kolundan kesmek suretiyle yaraladı. O esnada, Ehımare, Okemahalam’ın elinden aldığı bıçağı, Okemahalam’ın sırtına sokarak ağır şekilde yaraladı.

Söz konu şahıslar “taammüden adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama ve vahim zarardan” tutuklandı.

Olay sonucu ağır şekilde yaralanan Okemahalam, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Taammüden Katilliğe Teşebbüs ve Ağır Yaralama suçlarından tutuklanan zanlı Leonard Chima Ehımare mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Leonard Chima Ehımare’nin 14.09.2022 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Lefkoşa'da, Sht.Hasan Yılmaz Sokak Osman Hacet Apartmani Blok 5 Daire 6 Hamitköy adresindeyken internet kullanımından ötürü oluşan sözlü tartışma esnasında kendisini sol kolundan yaralayan ayni yerde sakin şuan Lefkoşa Devlet Hastahanesi yoğun bakım servisinde müşahede altından bulunan müşteki Patrick Arinze Okemahalam’ın elinden almış olduğu toplam uzunluğu 33 cm ağız uzunluğu ise 20 cm olan bıçakla, adı edilenin sırtına 3 kez sokup çıkarmak sureti ile öldürmeye teşebbüs edip, ağır şekilde yaraladığını anlattı.

Polis, yaşanan meselenin hemen akabinde zanlının olay mahallinde tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, meselenin ciddi bir mesele olup henüz tahkikatın yeni başladığını, meselede müştekinin sağlık durumunun henüz netlik kazanmadığını anlattı.

Polis, meselenin ağır ceza kapsamına giren bir mesele olup zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki edebileceğinden ötürü tahkikatın salimiyeti açısından zanlının 1 gün süre ile polis tutuklu kalmasını talep etti. Polis, müştekinin gıyabında da aleyhine 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, istenen emri verdi.

