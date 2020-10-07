Casinolar, Barlar ve masaj salonları yeniden açılıyor

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Casinolar, Barlar ve masaj salonları yeniden açılıyor

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Casinolar, Barlar ve masaj salonları yeniden açılıyor
Sağlık Bakanlığı, ülkemizdwki vaka sayılarının azalmasıyla, bazı toplu faaliyet alanlarının yeniden açılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda ek tedbirlerin uygulanacağı kaydedildi. Ülkemizde görülen iç bulaş ve vaka sayısındaki azalmalara istinaden bugünden itibaren faaliyet alanlarının belirtilen koşullarda açılacağı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ek tedbirler getirelerek açılacak faaliyet alanları şöyle:
Toplu İbadetler:
  • İbadet boyunca maske takılması
  • Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi
  • Temiz hava akışının sağlanacağı şekilde ortamın havalandırılmasının sağlanması
  • Girişlerin kayıt altına alınması
  • Barlar:
  • Barlarda bulunan masaların 6 kişilikten büyük olmaması
  • Masalar arasında mesafenin 2 metre olması
  • Temiz hava akışının sağlanacağı şekilde ortamın havalandırılmasının sağlanması
  • Girişlern kayıt altına alınması
  • Masaların dolu olması halinde ayakta müşteri kabul edilmemesi
  • Casinolar:
  • Kişiler arası sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi
  • Maske ve hijyen kuralına dikkat edilmesi
  • Salondaki kişilerin kayıt altına alınması
  • Her kişi sonrası makine temizliği yapılması
  • Canlı oyunların bulunduğu yerlere el dezenfektanı yerleştirilerek oyuncuların sürekli el dezenfeksiyonu yapmalarının sağlanması
  • Casino içerisinde açık büfe yapılmaması
  • Masaj Salonları:
  • Personelin seans boyunca koruyucu ekipman kullanması
  • Personelin haftada 1 PCR testi yaptırması
  • Hijyen kurallarına uyulması
  • Her müşteri sonrası ortamın dezenfekte edilmesi
  • Girişlerin kayıt altına alınması   
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