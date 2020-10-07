Casinolar, Barlar ve masaj salonları yeniden açılıyor

Toplu İbadetler:
- İbadet boyunca maske takılması
- Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi
- Temiz hava akışının sağlanacağı şekilde ortamın havalandırılmasının sağlanması
- Girişlerin kayıt altına alınması
- Barlar:
- Barlarda bulunan masaların 6 kişilikten büyük olmaması
- Masalar arasında mesafenin 2 metre olması
- Temiz hava akışının sağlanacağı şekilde ortamın havalandırılmasının sağlanması
- Girişlern kayıt altına alınması
- Masaların dolu olması halinde ayakta müşteri kabul edilmemesi
- Casinolar:
- Kişiler arası sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi
- Maske ve hijyen kuralına dikkat edilmesi
- Salondaki kişilerin kayıt altına alınması
- Her kişi sonrası makine temizliği yapılması
- Canlı oyunların bulunduğu yerlere el dezenfektanı yerleştirilerek oyuncuların sürekli el dezenfeksiyonu yapmalarının sağlanması
- Casino içerisinde açık büfe yapılmaması
- Masaj Salonları:
- Personelin seans boyunca koruyucu ekipman kullanması
- Personelin haftada 1 PCR testi yaptırması
- Hijyen kurallarına uyulması
- Her müşteri sonrası ortamın dezenfekte edilmesi
- Girişlerin kayıt altına alınması