Kırık Ekranlar Kendi Kendini Onaracak

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Kırık Ekranlar Kendi Kendini Onaracak

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Apple yeni patent başvurularıyla son günlerde gündemde yer alıyor. Samsung, Huawei ve Motorola’dan sonra Apple’da katlanabilir ekranlı akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor.

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Kırık Ekranlar Kendi Kendini Onaracak

 Apple “Kendini Onaran iPhone’lar” İçin Patent Başvurusu Yaptı 

Teknoloji devi Apple’ın telefonu iPhone tüm dünyada en çok kullanılan akızlı cihazlar arasında yer alıyor. iPhone kullanıcılarının sayısı giderek artarken, tüketicilerin en büyük sorunu iPhone’ların ekranının kırılması ve tamirlerinin de oldukça yüksek ücretli olması. Apple ise kullanıcılara daha iyi hizmet vermek ve cihazlarını geliştirmek için yeni bir patent başvurusunda bulundu. Bu başvuru, hem katlanabilir hem de kendi kendini tamir edebilen bir cihazı işaret etti. Peki Apple’ın yeni iPhone modelleri kendi kendilerini nasıl tamir edecek? Detaylara birlikte bakalım.

Teknoloji blogu Patently Apple’da yer alan habere göre , kendi kendini onaran bir ekran kapağı içeren katlanabilir iPhone için patent başvurusu yapıldı

 İlk olarak Ocak ayında dosyalanan patentte, telefon sahibinin herhangi bir şey yapmasına gerek kalmadan, cihazın ekranı kaplayan çukurları veya çizikleri nasıl onarabileceği detaylandırıyor

apple

Buna göre ekranı sert darbe alan iPhone modelleri farklı bir mekanizma sayesinde kendi kendini onarabilecek. Peki bu nasıl olacak?

apple

 5 yıldır bu proje üzerinde çalışan Apple, yeni iPhone cihazlarının bükülmesini ve esnemesini sağlayan bir menteşeyi üretiyor. Bu modellerin bükülme esnasında zarar görmemesi için tabanı yumuşak olan ekran kaplamaları kullanılacak

Sağlamlık için, üç farklı ekran kaplaması üretilecek. Bunlardan iki tanesi sabit bir yapıya sahip olacak. Üçüncü ekran katmanı ise bünyesinde bu iki sabit katmanı birbirine bağlayan elastik bir yapıyı barındıracak

 Bu sayede ise ekranı çizilen ya da hafif bir şekilde kırılan iPhone’lar bu sorunun üstesinden tek başına gelebilecek. iPhone’lar kendisini yapısında bulunan ekran tabakaları aracılığı ile tamir edebilecek

Bu ekran tabakalarına bir ısı sistemi veya bir elektrik akımı eşlik edecek. Apple’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak yeni iPhone modellerinin çok ilgi göreceği düşünülüyor

apple

 Öte yandan The Verge’ye göre, Apple’ın kendi kendini onaran telefon fikri ilk kez görülmedi Daha önce 2013’te LG’nin G Flex modelinde kendi kendini iyileştirme kavramı yer alıyordu. Arka kapak, küçük çizikleri ve sıyrıkları onarmak için tasarlandı ancak oldukça etkisiz olduğu kabul edildi


Tabii ki bir patent başvurusu önümüzdeki zamanlarda bu tip telefonları raflarda göreceğimiz anlamına gelmiyor ancak Apple söz konusu olduğunda sürprizlere açık olmak gerek.

 

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