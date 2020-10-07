Kırık Ekranlar Kendi Kendini Onaracak

Apple yeni patent başvurularıyla son günlerde gündemde yer alıyor. Samsung, Huawei ve Motorola’dan sonra Apple’da katlanabilir ekranlı akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor.

Apple “Kendini Onaran iPhone’lar” İçin Patent Başvurusu Yaptı

Teknoloji devi Apple’ın telefonu iPhone tüm dünyada en çok kullanılan akızlı cihazlar arasında yer alıyor. iPhone kullanıcılarının sayısı giderek artarken, tüketicilerin en büyük sorunu iPhone’ların ekranının kırılması ve tamirlerinin de oldukça yüksek ücretli olması. Apple ise kullanıcılara daha iyi hizmet vermek ve cihazlarını geliştirmek için yeni bir patent başvurusunda bulundu. Bu başvuru, hem katlanabilir hem de kendi kendini tamir edebilen bir cihazı işaret etti. Peki Apple’ın yeni iPhone modelleri kendi kendilerini nasıl tamir edecek? Detaylara birlikte bakalım.

Teknoloji blogu Patently Apple’da yer alan habere göre , kendi kendini onaran bir ekran kapağı içeren katlanabilir iPhone için patent başvurusu yapıldı

İlk olarak Ocak ayında dosyalanan patentte, telefon sahibinin herhangi bir şey yapmasına gerek kalmadan, cihazın ekranı kaplayan çukurları veya çizikleri nasıl onarabileceği detaylandırıyor

Buna göre ekranı sert darbe alan iPhone modelleri farklı bir mekanizma sayesinde kendi kendini onarabilecek. Peki bu nasıl olacak?

5 yıldır bu proje üzerinde çalışan Apple, yeni iPhone cihazlarının bükülmesini ve esnemesini sağlayan bir menteşeyi üretiyor. Bu modellerin bükülme esnasında zarar görmemesi için tabanı yumuşak olan ekran kaplamaları kullanılacak

Sağlamlık için, üç farklı ekran kaplaması üretilecek. Bunlardan iki tanesi sabit bir yapıya sahip olacak. Üçüncü ekran katmanı ise bünyesinde bu iki sabit katmanı birbirine bağlayan elastik bir yapıyı barındıracak

Bu sayede ise ekranı çizilen ya da hafif bir şekilde kırılan iPhone’lar bu sorunun üstesinden tek başına gelebilecek. iPhone’lar kendisini yapısında bulunan ekran tabakaları aracılığı ile tamir edebilecek

Bu ekran tabakalarına bir ısı sistemi veya bir elektrik akımı eşlik edecek. Apple’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak yeni iPhone modellerinin çok ilgi göreceği düşünülüyor

Öte yandan The Verge’ye göre, Apple’ın kendi kendini onaran telefon fikri ilk kez görülmedi Daha önce 2013’te LG’nin G Flex modelinde kendi kendini iyileştirme kavramı yer alıyordu. Arka kapak, küçük çizikleri ve sıyrıkları onarmak için tasarlandı ancak oldukça etkisiz olduğu kabul edildi



Tabii ki bir patent başvurusu önümüzdeki zamanlarda bu tip telefonları raflarda göreceğimiz anlamına gelmiyor ancak Apple söz konusu olduğunda sürprizlere açık olmak gerek.